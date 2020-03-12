В лесу нашли Луковку и монеты эпохи Петра I

На границе Ковровского и Вязниковского районов в промоине, образовавшейся при таянии снега и дождевой воды, недавно были обнаружены несомненные следы существования старинного селения. Это обломки керамики, кованые гвозди, металлические пряжки и иные мелкие предметы, бусины, стеклянные и фарфоровые фрагменты, а также несколько старых монет — так называемая «чешуя» XVII столетия и медяки царствования Петра Великого первой четверти XVIII века. Однако даже на картах позапрошлого столетия в том месте никакого населенного пункта обозначено не было. Понадобились помощь сотрудников местного музея и специальные изыскания в архивах для того, чтобы установить, что найденные артефакты — напоминание о когда-то существовавшей и уже давно исчезнувшей деревне с достаточно редким и запоминающимся названием Луковка.

Луковка или маковка?

Точное место ее расположения музейщики не выдают, так как опасаются «черных копателей», которые могут перерыть весь участок, где когда-то стояли крестьянские избы, благо сегодня это уголок в глухом лесу — почти в 30 километрах от Коврова.

Происхождение подобного названия деревни точно не установлено.

Слово «луковка», помимо обозначения маленькой луковицы, в старину имело еще и иной смысл. Примерно такой же, как «маковка» — так называли купола церквей и часовен. Еще одно значение — возвышенное место (например, Луковкой зовется гора Сугун Туу на Алтае). И тут луковка — синоним маковки. Не случайно, скажем, место основания преподобным Сергием Радонежским Троицкой обители (нынешний Троице-Сергиевой лавры) именовалось горой Маковец.

Однако место, где находилась деревня Луковка, о которой идет речь, достаточно ровное, и ярко выраженных холмов или тем более гор там не увидишь. Зато среди старожилов большая поляна среди леса, очевидно, остатки заросшего поля, давно известна под названием «часовня», хотя никакой часовни там нет, и никто не помнит, чтобы она там была.

Однако можно предположить, что в находившейся когда-то там деревне деревянная часовня все-таки стояла, ведь прежде часовни имелись почти в каждом сельском населенном пункте. И, видимо, венчала ее непременная луковка-маковка. Судя по всему, эта была не обычная часовня, а памятная — в честь какого-то исторического события, уже давным-давно забытого. Может быть, и деревня появилась уже при этой часовне, получив, таким образом, столь оригинальное название.

Впрочем, деревень с названием Луковка и сегодня в России зафиксировано целых 10 (от Псковской области до Алтая), хотя для масштабов нашей страны даже десяток Луковок — совсем немного.

Средняя деревенька в 5 дворов

Что касается нашей Луковки, то она, несомненно, возникла в пределах бывшего Стародубского княжества, хотя история этого населенного пункта известна лишь с рубежа XVII-XVIII столетий. Не исключено, что Луковка была построена уже после трагических событий Великой Смуты начала XVII века, когда многие старинные селения нашего края были разорены во время нашествия иноземцев и фактически гражданской войны. Им на смену были основаны новые деревни.

К началу XVIII века деревня Луковка входила в состав большой вотчины с центром в селе Петровское тогдашнего Суздальского уезда, которая прежде принадлежала князьям Ромодановским-Стародубским, а во время царствования Петра Великого перешла к князьям Куракиным. В 1715 году по проведенной так называемой ландратской переписи деревня Луковка значилась за князем Борисом Ивановичем Куракиным, и там насчитывалось 5 крестьянских дворов. Это было не так уж и мало по тем временам, так как крестьянские семьи в ту пору состояли из 10-15 человек, так что Луковку можно считать даже не маленькой (имели место деревеньки в один-два двора), а средней деревней. Описание этой деревни 305-летней давности сохранилось в документах Российского государственного архива древних актов в Москве.

Спальник Петра Великого

Потомок великого князя Литовского Гедимина, Б.И. Куракин, первый достоверно известный владелец Луковки, был выдающимся деятелем петровского времени, действительным тайным советником, равным по «Табели о рангах» полному генералу. Его карьере способствовало то обстоятельство, что он являлся свойственником царя Петра Великого, так как оба они были женаты на двух родных сестрах Лопухиных.

Крестник царя Федора Алексеевича, племянник его воспитателя князя Федора Куракина и сын наместника Смоленского князя Ивана Григорьевича, князь Борис четырьмя лишь годами был моложе царя Петра, но с раннего детства настолько был близок его семье, что стал спальником государя. С 1683 года входил в ближайшее окружение Петра I, принимал участие в его воинских потехах.

Куракин в молодости с подачи увлекающегося морским делом царя учился строить корабли, а потом находился на военной службе. В Полтавском сражении со шведами в 1709 году князь командовал гвардейским Семеновским полком, проявив чудеса храбрости и героизма. Потом он стал дипломатом и длительное время состоял российским послом при разных европейских дворах.

24 ноября 1725 года, уже после смерти Петра, императрица Екатерина I сделала Куракина действительным тайным советником.

Князь должен был принять участие в очередном конгрессе европейских держав во французском городе Суассон. Однако 17 октября 1727 года, в самый разгар подготовки к Суассонскому конгрессу, Борис Иванович Куракин в возрасте 50 лет скоропостижно скончался в Париже. Его тело было перевезено в Москву и погребено в фамильном склепе Чудова монастыря в Кремле.

Девица «в отпуску»

Его имения, в том числе и деревню Луковку, унаследовал единственный сын князь Александр Борисович Куракин, тоже дипломат, а потом сенатор, действительный тайный советник и обер-шталмейстер. А.Б. Куракин скончался в 1749 году в 52-летнем возрасте.

После этого Луковка досталось его 15-летней дочери княжне Аграфене Александровне Куракиной. В 1763 году по третьей ревизской переписи за княжной А.А. Куракиной в деревне Луковке Стародубского стана Суздальского уезда состояло 11 мужского и 10 женского пола душ крепостных крестьян. Очевидно, что за почти полвека со времени переписи 1715 года число жителей в этом селении значительно сократилось. Это могло быть следствием того, что значительная часть местных крестьян в 1710-е годы принудительно выселили на строительство нового столичного города Санкт-Петербурга, и обратно они уже не вернулись.

Княжна Аграфена была фрейлиной императрицы Елизаветы Петровны, однако Екатерина II ее не жаловала (вероятно, у них были какие-то конфликты в бытность Екатерины Алексеевны великой княгиней), и хотя из фрейлин не исключила, но повелела числить девицу Куракину «в отпуску».

Известно, что А.А. Куракина жила очень уединенно и сторонилась большого света, проводя время в своих имениях. Не исключено, что она бывала и в Луковке, так как поблизости в Петровском у нее имелась барская усадьба.

Гибель Луковки

Роковым для Луковки стала середина 1760-х годов. Что там случилось — доподлинно неизвестно. Однако удалось найти документ, согласно которому эта деревня в ту пору была «уничтожена», а луковские крестьяне «разошлись по другим деревням». Скорее всего, деревня была уничтожена во время пожара, которые в старину случались с удручающей периодичностью. Но обычно после таких пожаров села и деревни отстраивались заново. Почему Луковку не отстроили — не ясно. Возможно, это была воля барыни: пользуясь случаем, ликвидировать маленькую деревеньку, а ее обитателей перевести в другие имения.

Сами по себе «разойтись» крепостные крестьяне в XVIII веке никак не могли.

Со временем о Луковке прочно позабыли. Ее точное местонахождение было утрачено. И лишь сейчас случайно исчезнувшая деревня напомнила о себе вновь. А место, где она находилась, теперь будут изучать более подробно.

Николай Фролов.

Фото из открытых электронных источников

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