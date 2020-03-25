В Коврове запретили крестный ход против COVID-19

Крестного хода не будет. Власти Коврова всё-таки запретили православным устроить шествие против коронавируса. Оно было запланировано на это воскресенье 29 марта. В четыре часа дня священнослужители должны были пройти от храма Феодоровской иконы Божьей Матери до Свято-Знаменского монастыря. Их путь пролегал по центру города через улицы Лопатина, Малеева, пр-т Ленина, ул. Социалистическая, Первомайская. Но как сообщили «Призыву» представители Владимиро-Суздальской епархии, Крестный ход отменили. Духовенству было отказано в сопровождении ГИБДД.

Власти не разрешили шествие.

— Администрация города и района, ГИБДД, если можно так сказать, – ополчились против этого шествия. Там, скорее всего и не было бы больше 50 человек. Потом это же проходило бы на свежем воздухе. В общественном транспорте скученность больше, – подчеркивают в епархии. — Потом массового перекрытия транспорта, скорее всего и не было бы. Но власти сказали «нет». А церковь спорить с этим решением не стала.

Сейчас в связи с введением режима повышенной готовности в храмах православной церкви по всей стране уже введены новые требования при проведении таинств Причастия и Крещения. Особое внимание уделено дезинфекции церковной утвари, рекомендовано использовать одноразовую посуду, а по окончании литургии настоятелей церквей просят ограничить прикладывание к святому распятию прихожан и просто возлагать крест на их головы.

19 апреля все православные христиане будут встречать Пасху. Но, как ранее сообщал «Призыв» еще не ясно, где во Владимире будет проходить главное торжественное богослужение. Сейчас Успенский собор для посетителей закрыт. Церковные службы могут вестись лишь в его Георгиевском пределе.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»