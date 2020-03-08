В Кольчугино спасли провалившегося под лёд мужчину

Сотрудники МЧС спасли мужчину, провалившегося под лёд на Некрасовском пруду в городе Кольчугино. Информация о том, что на водоёме барахтается какой-то бедолага, поступила вчера в 19.59. Позже выяснилось, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина решил сократить путь и пересечь пруд напрямки.

— Прибывшие пожарные быстро извлекли тонувшего мужчину из ледяной воды. Спасали его с помощью веревки, пожарного рукава, жестких носилок и спасательного круга, — рассказали «Призыву» в пресс-службе ГУ МЧС России по Владимирской области.

Сейчас жизни и здоровью пострадавшего ничего не угрожает, он доставлен в больницу.

В ведомстве призывают жителей региона быть осторожнее. В настоящее время лёд на водоемах рыхлый и непрочный, выход на него крайне опасен. Ранее «Призыв» сообщал, что жители Гусь-Хрустального спасли кошку, три дня просидевшую на дереве.

Ольга Ефремова

Фото: flashnord.com