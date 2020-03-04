В каких фильмах снимался владимирец Вадим Яковлев?

4 марта 1946 года в городе Владимире родился Вадим Яковлев, российский актер театра и кино, а также мастер дубляжа. «Я из семьи актера, поэтому всегда знал, что моя жизнь будет связана с этой профессией. Еще совсем крохой был, когда отец Василий Яковлев, заслуженный артист, вынес меня на сцену в спектакле», — вспоминал он. В 1967 году Вадим Яковлевич закончил обучение в Ленинградском институте театра, музыки и кинематографии и был приглашен в Ленинградский театр имени Ленинского комсомола. С 1987-го по 1991 год был актёром ЛАТД имени А.С. Пушкина. Сейчас работает в театре «Балтийский дом». С 1978 года заслуженный артист РСФСР, а с 1985-го — народный артист РСФСР. В 2007 году награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. В современном российском кино широко известен благодаря роли полковника Олега Филипповича Тихомирова, наставника и куратора Лёхи Николаева, героя сериала «Агент национальной безопасности». А какие работы Вадима Яковлева вы помните?

В какой картине 1976 года Вадиму Яковлеву досталась роль начальника производственного цеха, который старается выйти в передовики, не гнушаясь никакими средствами? «Везучий человек» «Легко ли быть добрым» «Контрольная по специальности» Правильно! Неправильно! - В какой военной кинотрилогии, снятой по произведениям Василя Быкова в 1981 году, Вадим Яковлев сыграл главную роль старшего лейтенанта Константина Ананьева? «Освобождение» «Вариант «Омега» «Долгие версты войны» Правильно! Неправильно! - В каком детском кино 1981 года Вадим Яковлев душевно исполнил эпизодическую роль капитана Енакиева? «Сын полка» «Мальчишки» «Александр Маленький» Правильно! Неправильно! - В каком криминальном фильме 1982 года Вадим Яковлев неожиданно предстал перед зрителями в образе зловещего интригана-контрабандиста и убийцы? «Груз без маркировки» «Сумка инкассатора» «Таможня» Правильно! Неправильно! - В какой производственной ленте 1984 года Вадим Яковлев сыграл роль заместителя директора шахты, в которой случился обвал и в забое остались двое шахтеров? «Тайное голосование» «Восемь дней надежды» «Штормовое предупреждение» Правильно! Неправильно! - В какой картине 1989 года Вадим Яковлев создал яркий образ продажного прокурора Ивана Христофоровича? «Криминальный квартет» «Девять неизвестных» «Львиная доля» Правильно! Неправильно! - В каком сериале 90-х годов Вадим Яковлев восхитил всех ролью куратора Олега Филипповича Тихомирова? «КГБ в смокинге» «Охота на Золушку» «Агент национальной безопасности» Правильно! Неправильно! - В какой многосерийной ленте 2005 года Вадим Яковлев идеально подошел на роль министра иностранных дел СССР Андрея Громыко? «Галина» «Брежнев» «Дело гастронома № 1» Правильно! Неправильно! - В каком фильме бесподобный английский актер Шон Коннери говорит голосом Вадима Яковлева? «Лига выдающихся джентльменов» «Скала» «Горец» Правильно! Неправильно! - В какой знаменитой киносаге Вадим Яковлев озвучивал зловещего канцлера Палпатина? «Гарри Поттер» «Звездные войны» «Хроники Нарнии» Правильно! Неправильно! - Нажмите "Поделиться", чтобы увидеть ваши результаты! Facebook Facebook Просто скажите нам, кто вы, чтобы увидеть ваши результаты! Показать мои результаты >> В каких фильмах снимался владимирец Вадим Яковлев? Я набрал %%score%% из %%total%% Поделитесь своими результатами Facebook Facebook