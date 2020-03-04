В каких фильмах снимался владимирец Вадим Яковлев?

4 марта 1946 года в городе Владимире родился Вадим Яковлев, российский актер театра и кино, а также мастер дубляжа. «Я из семьи актера, поэтому всегда знал, что моя жизнь будет связана с этой профессией. Еще совсем крохой был, когда отец Василий Яковлев, заслуженный артист, вынес меня на сцену в спектакле», — вспоминал он. В 1967 году Вадим Яковлевич закончил обучение в Ленинградском институте театра, музыки и кинематографии и был приглашен в Ленинградский театр имени Ленинского комсомола. С 1987-го по 1991 год был актёром ЛАТД имени А.С. Пушкина. Сейчас работает в театре «Балтийский дом». С 1978 года заслуженный артист РСФСР, а с 1985-го — народный артист РСФСР. В 2007 году награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. В современном российском кино широко известен благодаря роли полковника Олега Филипповича Тихомирова, наставника и куратора Лёхи Николаева, героя сериала «Агент национальной безопасности». А какие работы Вадима Яковлева вы помните?
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