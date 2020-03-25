Николай Артлебен: узнайте по фотографии работу владимирского архитектора

Русский архитектор и археолог Николай Андреевич Артлебен родился 25 марта 1827 года в Москве, в дворянской семье. Образование получил в Московском дворцовом архитектурном училище. В 1851 году он был назначен архитектором во Владимирскую казенную палату, а с 1856 года — владимирским епархиальным архитектором. Николай Андреевич активно занимался исследованием владимиро-суздальского зодчества, первым научно обосновал его своеобразие и стал одним из пионеров архитектурной реставрации в России.

Известно, что по проектам Николая Артлебена во Владимирской губернии были построены, перестроены и отреставрированы около полутора десятков зданий религиозного и светского назначения. Многие из них сохранились до наших дней, а некоторые дошли до нас только в виде открыток. Предлагаем вам попробовать по фотографиям узнать работы великого архитектора нашего края.