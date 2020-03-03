Ущерб пострадавшим в ДТП пассажирам должен возместить перевозчик

Микроавтобус, попавший в ДТП в Гороховце, не имел страховки. Об этом сообщил Национальный союз страховщиков ответственности (НССО). Между тем по закону пострадавшие пассажиры и родственники погибшего могут рассчитывать на выплаты. Ущерб должен возместить перевозчик. Если юрлицо перевозит людей транспортом, приспособленным для восьми и более человек, и при этом не имеет договора обязательного страхования, оно несет ответственность за причиненный ущерб, говорится в сообщении.

Родственникам погибшего в ДТП положены выплаты в размере 2,025 млн рублей.

Пострадавшим выплачивается фиксированная сумма за конкретную травму в зависимости от ее сложности. Например, за перелом бедра положено от 80 до 300 тысяч рублей, за переломы конечностей — от 60 до 300 тысяч рублей. Минимальные ушибы или ссадины оцениваются в тысячу рублей. За несколько травм выплаты суммируются в пределах двух миллионов рублей.

Для получения выплат потерпевшие пассажиры автобуса должны написать заявление юридическому лицу, фактически осуществлявшему перевозку, и представить следующие документы: паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, документ от перевозчика о произошедшем событии и документы из медучреждения с указанием характера полученных травм, диагноза и периода нетрудоспособности.

ДТП на федеральной трассе М-7 «Волга» в Гороховце произошло накануне утром. По предварительной информации, микроавтобус «Mercedes Sprinter» наехал на большегруз «Mercedes», остановившийся на светофоре. В результате ДТП пострадали 14 человек. Четверо из них были госпитализированы. Еще один человек погиб на месте происшествия.

Ранее «Призыв» сообщал, что, по данным областной прокуратуры, водитель микроавтобуса уснул за рулем.

Ольга Ефремова

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области