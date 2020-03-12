Уровень загрязнения воздуха можно определить самому

Во Владимире пройдёт первый мастер-класс по общественному мониторингу уровня загрязнения воздуха. 14 марта, в субботу, его проведут столичные экоактивисты, представляющие международный проект «Внимание!Воздух». В информационном центре по атомной энергии (г. Владимир, Октябрьский проспект, 3) общественники расскажут, как можно проверять состояние воздуха, как объединиться для борьбы с загрязнением атмосферы, что делать, если под боком, на свалках, сжигают мусор. Начало мероприятия — оно, кстати, бесплатное — в 13 часов.

По данным ВОЗ, ежегодно свыше 4 млн людей в мире умирают преждевременно из-за загрязнений воздуха.

Во Владимире уже действует одна станция по измерению загрязнения воздуха. Но этого явно недостаточно, считают активисты проекта. Тем более что подобным мониторингом может заниматься любой человек. Установку можно собрать дома. Для этого нужно иметь лишь wi-fi, через который датчик будет передавать показания на онлайн-карту. Правда, датчик ещё нужно купить, это платная история. Есть два пути: приобрести его у экоактивистов (они заверяют, что реализуют прибор по себестоимости — 1800 рублей) либо самостоятельно на АлиЭкспрессе или в специализированных радиомагазинах.

Проект «Внимание!Воздух» стартовал пять лет назад в Германии и начал быстро набирать популярность, в том числе в России. В 2016 году была создана первая отечественная сеть мониторинга воздуха, она появилась в Челябинске, затем присоединилась Москва, сейчас на очереди другие города страны. Владимир тоже, если, конечно, это дело заинтересует многих наших земляков. На всякий случай, если не попадёте на мероприятие, но проблема покажется вам важной и достойной изучения — телефон для связи: +7 (962) 09-333-00.

Андрей Гаврилов

Фото: spassk.pnzreg.ru