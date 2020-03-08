Уникальные находки Сунгиря выставят в Музей природы

Часть находок Сунгиря — древнейшего поселения человека, уникального памятника, охраняемого ЮНЕСКО, будут выставлены в Музее природы на улице Мира в областном центре. Владимиро-Суздальский музей-заповедник готовится разместить там экспозицию с пока ещё рабочим названием «Сунгирь: человек и природа». Часть экспонатов переедет в здание на Мира из исторического музея на Большой Московской, где раздел, посвящённый верхнепалеотической стоянке древнего человека, закрыт с 2018 года по банальной причине: течёт крыша.

Стоянка верхнего палеолита Сунгирь датируется возрастом примерно 29-31 тысячи лет.

Сейчас экспонаты находятся в фондохранилище, пояснили в дирекции ВСМЗ. В музейной коллекции «Археология г. Владимира «Сунгирь» имеется около 73 тысяч предметов. В Музее природы выставят часть их. Выставку приурочат к 65-летию археологического открытия: стоянку обнаружили в 1955 году при разработке глиняного карьера. Экспозиция будет готова в четвертом квартале 2020 года.

Настораживает одно: здание на улице Мира тоже иногда подвержено «протечкам». Помещения Музея природы располагаются на первом этаже дома для инвалидов по зрению. Конечно, сугубых претензий к незрячим или плохо видящим людям быть не может, что тут поделаешь, но время от времени музейные потолки набухают от влаги и с них начинает капать. Так что экспонировать там особо ценные находки – рискованно.

Среди артефактов, найденных во время раскопок на Сунгире, инструменты для изготовления орудий труда (кремневые отбойники, отщепы и нуклеусы); орудия труда (ножи, резцы, скребки, скребла, проколки); оружие (кремневые наконечники дротиков, копья, «жезлы»); изделия из рога, кости и бивней мамонта (украшения, мотыжки, фигурки животных). Символом поселения стала так называемая «сунгирская лошадка» — миниатюрная фигура лошади-сайги из бивня мамонта. Узнать подробнее об историческом месте можно, посмотрев выпуск программы «Точка на карте».

Татьяна Данилова

Фото «Призыв»