Уникальную детскую площадку в Суздале вернут на место

Деревянную детскую площадку, наследие Праздника топора, вернут в центр Суздаля. Об этом «Призыву» поведал сам глава городской администрации Сергей Сахаров. Три года сквер напротив Торговых рядов украшали деревянные скульптуры, качели и сказочный домик. Над ними по заказу мэрии работали мастера со всей России. Прошлой осенью арт-объекты пришлось демонтировать из-за начала реконструкции площади.

Тогда «Призыву» специалисты суздальской администрации пояснили, что больше половины скульптур прогнили, потому что были установлены не на бетонные основания, а на землю. Но как оказалось, все старые скульптуры, а может быть, ещё и новые, должны вернуться в сквер.

Фигуры установят на место после майских праздников.

— Ремонтируя эту площадь, по техническим причинам мы их убрали на специальную зону хранения в МБУ «Благоустройство». Весной мы их обязательно вернем. Скорее всего, после майских праздников. Чтобы не нарушать традиции полюбившегося скульптурного парка, — пообещал Сергей Сахаров, глава администрации Суздаля.

Сейчас в Суздале идет реализация проекта «Зарядье». На эти цели город получил более 50 миллионов федеральных рублей. Ещё 15 миллионов рублей в этом году придется попросить у областной администрации на продолжение благоустройства.

Ранее «Призыв» сообщал, что новая брусчатка в Суздале не выдержала погодных условий.

Сергей Сахаров заверил, что подрядчик всё исправит по гарантийным обязательствам.

Татьяна Данилова

Заглавное фото: photos.wikimapia.org