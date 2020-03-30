Умерший от пневмонии житель Коврова был заражен коронавирусом

Во Владимирской области умер пациент с подтвержденным диагнозом коронавирус. Об этом со ссылкой на региональный Роспотребнадзор сообщает информационное агентство ТАСС. При этом связывать смерть напрямую с СOVID-19 специалисты пока не спешат. Окончательные выводы будут сделаны по результатам патологоанатомического исследования.

— У него была пневмония, но когда его обследовали, у него плюсом еще выявился коронавирус, — заявили нашим федеральным коллегам в ведомстве.

О смерти пациента от пневмонии в конце прошлой недели сообщил главный врач ЦГБ Коврова Антон Зинченко. Известно, что мужчине было 48 лет. Он был госпитализирован 20 марта. При этом, по словам медика, пациент был помещен в обычное отделение пульмонологии и не был изолирован от других больных.

— Мужчина поступил 20 марта с подозрением на пневмонию, и его поэтому сразу госпитализировали в пульмонологию, а не в инфекционное или терапевтическое отделения. Он никуда не выезжал, не был ни с кем в контакте. В плане пульмонологии он не попадает в группу риска, — отмечал главный врач ЦГБ Коврова Антон Зинченко.

При этом согласно официальным данным, которые сегодня были опубликованы на сайте стопкоронавирус.рф во Владимирской области случаев смерти от COVID-19 нет. Не исключено, что вопрос действительно к патологоанатомам, которые должны окончательно установить причину летального исхода. Пока же известно, что в регионе зафиксировано два случая опасной болезни. По нашей информации, COVID-19 обнаружен в Коврове и во Владимире. Подробнее об этом «Призыв» сообщал ранее.

Полина Тарбеева

Фото: ТАСС