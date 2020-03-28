Умершего от пневмонии жителя Коврова проверят на коронавирус. Анализ на COVID-19 пока не готов. По словам главного врача Центральной городской больницы Антона Зинченко, исследование может занять время, возможно, несколько дней. Известно, что мужчина был госпитализирован в ЦГБ 20 марта. И по словам медика, скончавшийся не ездил за рубеж и не был в контакте с вернувшимися из-за границы. Мужчине было 48 лет.

— Мужчина поступил 20 марта с подозрением на пневмонию, и его поэтому сразу госпитализировали в пульмонологию, а не в инфекционное или терапевтическое отделения. Он никуда не выезжал, не был ни с кем в контакте. В плане пульмонологии он не попадает в группу риска, — отметил главный врач ЦГБ Коврова Антон Зинченко. — Анализ на данный момент в работе.

В любом случае смерть пациента от пневмонии сейчас на особом контроле.

Согласно последним данным, опубликованным на сайте стопкоронавирус.рф, во Владимирской области COVID-19 ни у кого не диагностирован. Правда, специалисты не исключают, что это вопрос времени. Об этом «Призыву» сказал заместитель директора областного департамента здравоохранения Анатолий Уколов.

— Понимаете, мы очень близко к Москве. А в этом городе основное число заболевших в стране. Не исключено, что появление у нас больных с коронавирусом — это вопрос времени. Мы, конечно, надеемся, что этого не будет. Но готовимся, — отметил специалист.

На данный момент на территории Москвы и Московской области зафиксировано 902 случая заражения коронавирусом. 4 человека с таким диагнозом скончались. С учетом того что тысячи жителей столицы на длинные выходные отправились в наш регион, исключать появление у нас инфекции нельзя. Кроме того, вирус добрался до остальных соседних с нами областей. Так, в Нижнем Новгороде сразу 11 случаев заболевания, в Иваново — 7.

Предотвратить развитие пневмонии может самоизоляция. Жителей просят оставаться дома и не посещать общественные места. В области уже закрыты точки общественного питания, салоны красоты, бани, спортивные залы, кинотеатры, некоторые магазины и многое другое.

Ранее «Призыв» сообщал, что на карантин закрыли гостиницы Владимирской области.

Полина Тарбееа

Фото РИА Новости