Улицу Мира оставят без левых поворотов

Во Владимире меняется схема движения

Во Владимире изменится схема движения. На оживленном участке улицы Мира от проспекта Строителей до Октябрьского проспекта ликвидируют сразу несколько левых поворотов. Так, согласно предложенным мэрией схемам совершить поворот налево нельзя у заправки «Сити Ойл», расположенной рядом с жилым комплексом «Парк Университет». Левый поворот уберут и возле автоцентра «Реал», рядом с перекрестком улицы Мира и проспекта Строителей. Совершить поворот налево нельзя будет также в районе «Белого дома» и остановки «Студенческий городок».

Такое решение в мэрии объясняют необходимостью сделать этот участок безопаснее, а также увеличить пропускную способность важной транспортной артерии Октябрьского района. Городские власти отмечают, что в часы пик там возникают автомобильные заторы.

Изменения в организации дорожного движения вступят в силу через три недели.

Пока же владимирским автомобилистам дали время привыкнуть к новой схеме, чтобы впоследствии не платить напрасные штрафы. Ранее «Призыв» сообщал, что автомобилистам запретили парковку на улице Мира.

Ольга Ефремова 

Фото «Призыва»

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