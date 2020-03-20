Уйти на карантин: правила поведения в изоляции

Что нужно и чего нельзя делать 14 дней карантина

  1. Приезжая, уходи

    Раньше сядешь — раньше выйдешь. Это расхожее выражение верно и для тех, кто на карантине. 14 дней от звонка до звонка нужно отбыть дома тем, у кого был контакт с больными людьми, и тем, кто вернулся из зарубежной поездки. О своём возвращении нужно сообщить в региональный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. А дальше — домой, домой и носа не высовывать! Целых две недели! Указания о том, как вести себя эти 14 дней, дал Роспотребнадзор, и мы сейчас пробежимся по этим правилам.

    Иллюстрация с сайта ne-kurim.ru

  2. Что значит быть на карантине?

    — Не выходить из дома весь период карантина, даже для того чтобы получить посылку, купить продукты или выбросить мусор;

    — по возможности находится в отдельной комнате;

    — пользоваться отдельной посудой, индивидуальными средствами гигиены, бельем и полотенцами;

    — приобретать продукты и необходимые товары домашнего обихода дистанционно онлайн или с помощью волонтеров;

    — исключить контакты с членами своей семьи или другими лицами;

    — использовать средства индивидуальной защиты и дезинфицирующие средства (маска, спиртовые салфетки).

  3. Почему именно 14 дней?

    Две недели карантина по продолжительности соответствуют инкубационному периоду коронавирусной инфекции — времени, когда могут проявиться первые симптомы болезни.

    Иллюстрация с сайта ekaraganda.kz

  4. Что обязательно нужно делать во время карантина?

    — Мыть руки водой с мылом или обрабатывать кожными антисептиками — перед приемом пищи, перед контактом со слизистыми оболочками глаз, рта, носа, после посещения туалета;

    — регулярно проветривать помещение и проводить влажную уборку с применением средств бытовой химии с моющим или моюще-дезинфицирующим эффектом.

  5. Что делать с мусором?

    Бытовой мусор нужно упаковать в двойные прочные мусорные пакеты, плотно закрыть и выставить за пределы квартиры. Утилизировать этот мусор можно попросить друзей, знакомых или волонтеров.

    Иллюстрация с сайта pngkey.com

  6. Как поддерживать связь с друзьями и родными?

    С друзьями и родственниками можно общаться с помощью видео- и аудиосвязи, по Интернету. Главное — не выходить из дома до тех пор, пока не закончится карантин.

    Иллюстрация с сайта krestalisa.ru

  7. Что делать, если появились симптомы заболевания?

    Если вы заметили у себя первые симптомы COVID-19, необходимо сразу же сообщить об этом в поликлинику.

    Иллюстрация с сайта i.ytimg.com

  8. Кто наблюдает за теми, кто находится на карантине?

    Для контроля за нахождением на карантине могут использоваться электронные и технические средства. За всеми, кто находится на карантине, ведут медицинское наблюдение на дому и обязательно ежедневно измеряют температуру. На десятые сутки карантина врачи производят отбор материала для исследования на COVID-19 (мазок из носа или ротоглотки).

  9. Как получить больничный на период карантина?

    Пока вы находитесь в режиме карантина дома, вам открывают лист нетрудоспособности на две недели. Чтобы получить больничный, не нужно приходить в поликлинику, его можно заказать по телефону и его доставят на дом.

    Иллюстрация с сайта i.ytimg.com

  10. Что будет с теми, кто не соблюдал карантин?

    При нарушении режима карантина человек помещается в инфекционный стационар.

    Иллюстрация с сайта fishki.net

  11. Как понять, что карантин закончился?

    Карантин на дому завершается после 14 дней изоляции, если отсутствуют признаки заболевания, а также на основании отрицательного результата лабораторных исследований материала, взятого на десятый день карантина.

    Иллюстрация с сайта i.ytimg.com

    Заглавное фото: sun9-43.userapi.com
Теги: , , , ,

Обсуждение

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ваше имя (обязательно)

Ваш телефон (обязательно)

Сообщение