Уйти на карантин: правила поведения в изоляции

— Не выходить из дома весь период карантина, даже для того чтобы получить посылку, купить продукты или выбросить мусор;

— по возможности находится в отдельной комнате;

— пользоваться отдельной посудой, индивидуальными средствами гигиены, бельем и полотенцами;

— приобретать продукты и необходимые товары домашнего обихода дистанционно онлайн или с помощью волонтеров;

— исключить контакты с членами своей семьи или другими лицами;

— использовать средства индивидуальной защиты и дезинфицирующие средства (маска, спиртовые салфетки).