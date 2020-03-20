Уйти на карантин: правила поведения в изоляции

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Приезжая, уходи
Раньше сядешь — раньше выйдешь. Это расхожее выражение верно и для тех, кто на карантине. 14 дней от звонка до звонка нужно отбыть дома тем, у кого был контакт с больными людьми, и тем, кто вернулся из зарубежной поездки. О своём возвращении нужно сообщить в региональный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. А дальше — домой, домой и носа не высовывать! Целых две недели! Указания о том, как вести себя эти 14 дней, дал Роспотребнадзор, и мы сейчас пробежимся по этим правилам.
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Что значит быть на карантине?
— Не выходить из дома весь период карантина, даже для того чтобы получить посылку, купить продукты или выбросить мусор;
— по возможности находится в отдельной комнате;
— пользоваться отдельной посудой, индивидуальными средствами гигиены, бельем и полотенцами;
— приобретать продукты и необходимые товары домашнего обихода дистанционно онлайн или с помощью волонтеров;
— исключить контакты с членами своей семьи или другими лицами;
— использовать средства индивидуальной защиты и дезинфицирующие средства (маска, спиртовые салфетки).
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Почему именно 14 дней?
Две недели карантина по продолжительности соответствуют инкубационному периоду коронавирусной инфекции — времени, когда могут проявиться первые симптомы болезни.
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Что обязательно нужно делать во время карантина?
— Мыть руки водой с мылом или обрабатывать кожными антисептиками — перед приемом пищи, перед контактом со слизистыми оболочками глаз, рта, носа, после посещения туалета;
— регулярно проветривать помещение и проводить влажную уборку с применением средств бытовой химии с моющим или моюще-дезинфицирующим эффектом.
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Что делать с мусором?
Бытовой мусор нужно упаковать в двойные прочные мусорные пакеты, плотно закрыть и выставить за пределы квартиры. Утилизировать этот мусор можно попросить друзей, знакомых или волонтеров.
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Как поддерживать связь с друзьями и родными?
С друзьями и родственниками можно общаться с помощью видео- и аудиосвязи, по Интернету. Главное — не выходить из дома до тех пор, пока не закончится карантин.
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Что делать, если появились симптомы заболевания?
Если вы заметили у себя первые симптомы COVID-19, необходимо сразу же сообщить об этом в поликлинику.
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Кто наблюдает за теми, кто находится на карантине?
Для контроля за нахождением на карантине могут использоваться электронные и технические средства. За всеми, кто находится на карантине, ведут медицинское наблюдение на дому и обязательно ежедневно измеряют температуру. На десятые сутки карантина врачи производят отбор материала для исследования на COVID-19 (мазок из носа или ротоглотки).
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Как получить больничный на период карантина?
Пока вы находитесь в режиме карантина дома, вам открывают лист нетрудоспособности на две недели. Чтобы получить больничный, не нужно приходить в поликлинику, его можно заказать по телефону и его доставят на дом.
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Что будет с теми, кто не соблюдал карантин?
При нарушении режима карантина человек помещается в инфекционный стационар.
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Как понять, что карантин закончился?
Карантин на дому завершается после 14 дней изоляции, если отсутствуют признаки заболевания, а также на основании отрицательного результата лабораторных исследований материала, взятого на десятый день карантина.
Заглавное фото: sun9-43.userapi.com
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