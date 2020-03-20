Угонщиков поймали на месте преступления

Сотрудники Росгвардии по «горячим следам» задержали двух мужчин, пытавшихся угнать автомобиль. Случилось это во Владимире, в районе улицы Добросельской. Росгвардейцы сразу же обратили внимание на мужчин, которые толкали автомобиль без госномеров. Правоохранители подошли к неизвестным и увидели, что автомобиль «Volkswagen Passat» имеет явные признаки взлома: стекло разбито, поврежден замок запирания на водительской двери.

Угонщиков задержали по «горячим следам»

— В ходе беседы установлено, что документов на автомобиль и документов, удостоверяющих личность, у нарушителей при себе не оказалось, — уточняет пресс-служба Управления Росгвардии по Владимирской области.

Для дальнейшего разбирательства задержанные переданы сотрудникам полиции. Возбуждено уголовное дело. Ранее «Призыв» сообщал, что сотрудники Росгвардии задержали водителя, сбившего пешехода и скрывшегося с места ДТП. Мужчина от полученных травм скончался на месте.

Ольга Ефремова

Фото: autocentre.ua