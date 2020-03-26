Учитель иностранного языка стала педагогом года

Во Владимире подвели итоги городского конкурса «Педагог года. Педагогический дебют 2020». По итогам всех испытаний победа досталась учителю иностранного языка средней школы № 22 Татьяне Павловой. В номинации «Лучший педагог системы дошкольного образования» победу одержала воспитатель детского сада № 13 Татьяна Морозова. В этом году на звание лучших претендовало 18 педагогов: девять учителей школ и столько же воспитателей дошкольных учреждений. Конкурс открыл «Час знакомства», где участники творчески представили себя и свою профессию.

За звание лучшего педагога боролись 18 человек.

В ходе заочных испытаний жюри оценивало фото- и видеопрезентации педагогов-участников, а также их личные блоги и страницы в Интернете. В очном туре конкурсанты представили свои педагогические достижения в формате «печа-куча», демонстрировали мастерство проведения уроков, а также защищали проектные работы.

Примечательно, что в связи с пандемией коронавируса, оглашение результатов конкурса впервые прошло в онлайн-режиме. Трансляцию можно посмотреть здесь.

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Ольга Ефремова

Фото: shkola22-33.ru