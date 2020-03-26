Учитель иностранного языка стала педагогом года

Итоги городского конкурса подвели онлайн

Во Владимире подвели итоги городского конкурса «Педагог года. Педагогический дебют 2020». По итогам всех испытаний победа досталась учителю иностранного языка средней школы № 22 Татьяне Павловой. В номинации «Лучший педагог системы дошкольного образования» победу одержала воспитатель детского сада № 13 Татьяна Морозова. В этом году на звание лучших претендовало 18 педагогов: девять учителей школ и столько же воспитателей дошкольных учреждений. Конкурс открыл «Час знакомства», где участники творчески представили себя и свою профессию.

Фото: vladimir-city.ru

За звание лучшего педагога боролись 18 человек.

В ходе заочных испытаний жюри оценивало фото- и видеопрезентации педагогов-участников, а также их личные блоги и страницы в Интернете. В очном туре конкурсанты представили свои педагогические достижения в формате «печа-куча», демонстрировали мастерство проведения уроков, а также защищали проектные работы.

Примечательно, что в связи с пандемией коронавируса, оглашение результатов конкурса впервые прошло в онлайн-режиме. Трансляцию можно посмотреть здесь.

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Ольга Ефремова 

Фото: shkola22-33.ru

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