Участковых педиатров выселяют из областной детской больницы

Из областной детской больницы во Владимире выселяют педиатров. С 1 апреля врачи переезжают из главного корпуса на Добросельской, 34, в филиал на той же улице — дом № 197а. Здания разделяют две остановки общественного транспорта. А в это время в поликлиническом корпусе ОДКБ начнется ремонт в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение». По словам руководства, перестановка также связана с профилактикой коронавирусной инфекции. Сейчас в мире объявлена пандемия COVID-19. Переезд педиатрических участков должен разгрузить потоки больных и здоровых пациентов.

– Конструктивные особенности поликлинического корпуса 1977 года постройки не позволяют разделить здесь потоки пациентов, что не отвечает современным санитарно-эпидемиологическим требованиям. Данная проблема особенно обострилась в период распространения коронавируса и ОРВИ. Кроме того, это вызвано необходимостью реализации региональной программы «Развитие детского здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение», внедрением современных стандартов организации поликлинического звена, – сообщила главный врач ОДКБ Светлана Макарова.

После ремонта в поликлиническом корпусе больницы разместится консультативно-диагностический центр.

Филиал, куда переедут участковые педиатры, — это здание бывшего детского сада. В нем имеются сразу шесть входных групп. Но родители, чьи дети уже давно прикреплены к филиалу на Добросельской, 197а, новость о «пополнении» восприняли болезненно. По их словам, здесь часто бывают дни, когда яблоку негде упасть, а тут придется потесниться ещё больше. Но главный врач заверяет, что переезд медиков — мера вынужденная, но эффективная. С апреля планируется увеличить время приема участковых врачей до пяти часов, откроется ежедневное отделение профилактики для организации профосмотров школьников.

Также по сообщению облздрава ремонтировать будут не только поликлинический корпус ОДКБ. На очереди и все его филиалы, в том числе на Соколова-Соколенка и в микрорайоне Лесной. А на Добросельской, 197а, в планах даже прописано благоустройство прилегающей территории с организацией детской игровой площадки.

Ремонт всех зданий ОДКБ должен закончиться к концу 2020 года. Всего же в рамках нацпроекта во Владимирской области будут отремонтированы и оснащены современной техникой 25 медучреждений.

Ранее «Призыв» сообщал, что в Гусь-Хрустальном после ремонта преобразилась детская поликлиника.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»