Инфекционный убийца № 1. Что общего у туберкулеза и коронавируса

Туберкулез — инфекционное заболевание, которое губит человеческие жизни намного больше, чем все остальные инфекции в мире, говорят фтизиатры. В медицинском сообществе его называют инфекционным убийцей № 1. Всего каких-то сто лет назад это заболевание называлось чахоткой, и люди от него сгорали, как спички. Антон Чехов, Виссарион Белинский, Илья Ильф, Борис Кустодиев – это самые известные жертвы неизлечимой тогда болезни, полный же список огромен.

Тогда выезд на минеральные воды по карману был далеко не всем. Да и эффекта особого эти меры не давали. Сейчас другое дело. Современная медицина научилась успешно бороться с туберкулезом. К 2030 году эту болезнь, пообещали специалисты ВОЗ, должны полностью искоренить по всему миру. Главные приемы борьбы – быстрый эффективный диагноз и успешная антибактериальная терапия, которая сразу же блокирует передачу инфекции.

На все вопросы о туберкулезе, его лечении и профилактике «Призыву» ответил Григорий Волченков, главный врач областного Центра специализированной фтизиопульмонологической помощи.

Что общего у туберкулеза и COVID-19?

В современном мире, пораженном коронавирусом, успешно применяются именно навыки борьбы с туберкулезом. Обе инфекции крайне агрессивно распространяются в популяции, а пути проникновения COVID-19 в организм схожи с тем, как туда проникает палочка Коха. Специалисты фтизиопульмонологической помощи сейчас проводят специальные тренинги, в том числе среди фельдшеров скорой помощи, где передают свой опыт.

Было установлено, что возбудители этих инфекционных болезней какое-то время (не менее 3 часов) ещё живут на поверхности вещей. Например, одежде, личных предметах больного. Именно поэтому дезинфекция играет ключевую роль.

Все предпринятые меры дают результаты. По словам врачей, ситуация с туберкулезом в России улучшается. А Владимирская область является сейчас одной из самой благополучных территорий, где заметны эпидемиологические сдвиги в плане снижения смертности и числа заболевших. Так, если в 2018-м больных туберкулезом было зарегистрировано 494 человека, то в прошлом году их число сократилось до 457.

— Мы себе отдаем отчет, что это снижение было на фоне экономического благополучия, хорошего обеспечения препаратами, передовой диагностикой, которая во Владимирской области доступна. При этом у нас из этих 494 человек 349 являются постоянными жителями региона. Остальные были без прописки, мигранты либо бездомные, — поясняет Григорий Волченков.

Заболеваемость детей из общего числа составила 6,1%. За два года этот показатель сократился вдвое. Что важно: ни один ребенок не погиб от данного заболевания и не получил осложнения в виде менингококковой инфекции. Все были успешно пролечены.

Смертность взрослого населения с диагнозом туберкулез составила в прошлом году 36 человек. И всё-таки это положительная динамика, говорят в медцентре. Ещё несколько лет назад цифра летальных исходов доходила до 300.

Какие люди подвержены этой болезни

Самые разные, говорят фтизиатры. И бизнесмены, и директора спортшкол, и учителя, и судьи, и успешные адвокаты. Но существенная часть — это всё-таки лица с низким уровнем дохода. Контингент, который находится под особым контролем, это неблагополучные, социально дезадаптированные лица: бездомные, наркоманы, алкоголики. Все они, включая сельских жителей, проходят скрининг, обследование и, если требуется, усиленное лечение.

— Наша цель – достать всех в плане обследования. Для этого у нас всё есть: мобильные комплексы, выездные бригады, вся терапия, набор лекарственных средств. Современная микробиологическая диагностика. Дорогая, быстрая, — подчеркивает главный врач центра. — А ещё мы им оказываем социальную помощь: дарим продуктовые наборы, врачи приезжают на дом, мотивируют, объясняют, выдают препараты. Наша задача – снизить риск для всего населения. Потому что непролеченный туберкулез может расползаться.

Но заболевание это всё-таки излечимо. Умирать от туберкулеза стыдно, говорят медики, нельзя доводить себя до тяжелой, терминальной стадии. Нужно предупреждать туберкулез. И это сейчас возможно на 100%.

ВИЧ – один из главных факторов развития туберкулеза

Но если ситуация с туберкулезом улучшается, то с ВИЧ-инфекцией отнюдь нет. Сейчас по области официальное число инфицированных составляет уже около 4000 человек. А ведь именно это неизлечимое заболевание провоцирует появление у больного ещё и признаков туберкулеза. Все лица с ВИЧ-инфекцией должны быть под наблюдением у инфекциониста. И раз в два года проходить профилактический курс противотуберкулезного лечения. Сейчас в стационаре областного диспансера четверть пациентов заражены ВИЧ. И большая летальность именно у этой группы людей, потому что идет поражение всех органов и систем. У пациента практически развивается сепсис – заражение крови.

— И если в начале 2000-х годов мы считали это побочной проблемой, то сейчас распространенность ВИЧ-инфекции в 8-10 раз выше, чем туберкулеза. А если у человека положительный ВИЧ-тест, у него громадная вероятность при отсутствии лечения заболеть и погибнуть от туберкулеза. Поэтому мы призываем население сдавать кровь на ВИЧ, чтобы в случае чего проводить своевременное и адекватное лечение. Чтобы иметь семью, работать и быть физически вполне здоровыми людьми, — призывает главный врач больницы.

Симптомы заболевания и диагностика

Есть общеизвестные признаки туберкулеза:

· длительная, не очень высокая температура на протяжении более трёх недель;

· снижение аппетита и веса;

· хронический кашель, затяжной, тоже больше трех недель, он может быть как сухим, так и влажным;

· самый тревожный симптом – это кровохарканье.

Человек, который испытывает данные проблемы со здоровьем, должен обратиться в свою поликлинику. Первым делом его отправляют на флюорограмму, потом берут анализ мокроты, проводят микроскопию. При выявлении признаков инфекции ему выпишут направление к фтизиатру.

Диагностику туберкулеза проводят как на рентгене, так и лабораторным, микробиологическим способом. Результаты анализа мокроты становятся известны уже через 2 часа. Такие анализы должны проводиться в любой районной больнице.

— Если микроскопически будет выявлена микобактерия туберкулеза, палочки Коха, мы сразу выходим на докторов по их сигналам. Повторяем молекулярно-генетический тест, подтверждаем это ДНК специфическое. В тот же день пациенту будет предложена койка в стационаре, — говорит Григорий Волченков. — Нахождение здесь принесет безопасность как ему самому, так и окружающим его людям. Дали ему первые три дня лекарство, пациент становится почти безопасным. Обрывается риск распространения инфицирования. А если он где-то не пролеченный сидит в офисе, ездит в автобусе, он продолжает выделять микобактерии, инфицировать всех окружающих.

Как правило, даже с закрытой формой туберкулеза пациенту будет предложена госпитализация. Длительность лечения в среднем от 1 до 2 месяцев. Потом идет амбулаторное наблюдение у своего терапевта.

Что показывает реакция Манту

Реакция Манту – это средство диагностики, когда подкожно пациенту вводится специфический, антиген, белок. Такой тест проводят как детям, так и взрослым. Если у человека есть иммунная реакция на туберкулез, то он проявится кожной положительной пробой. Это тест на латентную, дремлющую инфекцию и на активный туберкулез. По словам Григория Васильевича, реакция Манту не эффективна у лиц с ВИЧ-инфекцией. Там иммунный ответ выражается вяло, либо вовсе отсутствует.

Микобактерия может на протяжении всей жизни «дремать» в организме своего хозяина и ждать, когда у него начнется иммунный дефицит. Например, из-за диабета, почечной недостаточности, приёма стероидов, антидепрессантов, скудного питания, алкоголизма. У людей с латентной туберкулезной инфекцией нет симптомов, и они не заразны для окружающих. Но если её не лечить, то может развиться активная форма туберкулеза.

В чем суть лечения?

В стационаре противотуберкулезного диспансера 140 взрослых коек. Есть четыре отделения разного профиля, где больные рассортированы по заразности, по устойчивости, по профилю патологии. Условия пребывания в палатах комфортные. В помещениях усиленно работает вентиляция, воздухообмен, в вытяжных системах идет очистка и обеззараживание.

— Все пациенты, у которых открытая форма, которые выделяют инфекцию, они проходят эффективную диагностику и отправляются на госпитализацию. У нас нет ни дня ожидания. У нас есть резерв коек, как для взрослых, так и для детей. Чтобы все эффективно лечились. После выписки мы ещё их кормим бесплатно обедами, когда они приходят за препаратами, выдаем продуктовые наборы. Лекарство пациенты употребляют в присутствии медиков, на руки мы их не выдаем. Мы должны быть уверены, что человек лечится. В тяжелых случаях применяется хирургическое вмешательство – резекция и дренаж легких.

Стационары имеет также областная туберкулезная больница в Потакино на 80 коек (для долечивания больных) и 30 коек в детском отделении на Токарева во Владимире.

Если человек «не выделяет» инфекцию в окружающую среду, он может лечиться амбулаторно, приезжая лишь в тубдиспансер на процедуру приема препаратов. Или по новым правилам это можно сделать дома, находясь на связи онлайн с врачом – координатором. Через вайбер, вотсап, социальные сети показать и рассказать о своем лечении на дому. Такие пациенты приезжают в больницу на прием лишь раз в неделю.

История одного больного

У 43 — летнего Андрея, жителя Владимира, первый раз туберкулез обнаружили ещё во втором классе. Тогда он длительное время пролежал в больнице и остался в школе на второй год. Где он подхватил эту заразу, неизвестно. Возможно, что и от родственников. Ребенка вылечили, но коварная болезнь дала о себе знать уже в зрелом возрасте.

— У меня дядька туберкулезом болел, и вообще тогда половина Марьинки алкоголиков с ним ходили. Тогда туберкулез у меня залечили, он притих… А в 30 лет, наверное, проснулся, — говорит Андрей. — Я ведь пошёл проходить медкомиссию на другую работу, и флюорография показала затемнение, меня отправили в тубдиспансер. Симптомов не было, наверное, закрытая форма была, а то бы положили в закрытое отделение. Таблетками меня лечили очень сильными, после которых у меня развилась алопеция (облысение).

По словам мужчины, его соседям по палате делали операции – резекцию пораженной части легкого. А его вылечила медикаментозная терапия. После выписки Андрей полгода стоял на учете. Теперь проверяться он должен сам. Раз в год обязательно. Но как он признался, он этого не делает, не ходит на обследования и диагностику. Времени нет, а может быть, и лень заботится о своём здоровье. И сколько таких людей вокруг нас?

Как проводить профилактику

Если после пробы Манту или другой диагностики врач ставит диагноз – вспыхнувшая латентная инфекция, этим людям сразу рекомендуют пройти превентивный курс лечения. Он содержит в себе 1-2 препарата с учётом устойчивости бактерии и длится на протяжении 3-6 месяцев.

— Мы далеко продвинулись по сравнению с другими клиническими специальностями в плане антибактериальной терапии. Мы даем лекарство только на основе лабораторного тестирования по устойчивости. У нас проводится идентификация этого возбудителя, его устойчивость, и мы даем то, что нужно, чтобы по патогену антибиотик сработал успешно. Мы используем только международные схемы лечения, — подчеркивает Григорий Волченков.

Если говорить об общей профилактике заболевания, то она опять же схожа с коронависрусной инфекцией, которая сейчас у всех на слуху:

· чаще проветривать помещения;

· не находится рядом с больными;

· регулярно мыть руки;

· избегать тесных контактов, закрытых помещений с большим количеством людей;

· если человек больной, то он должен использовать защитную маску;

· сейчас в зоне риска находятся пожилые граждане, поэтому им нужно обеспечить временную изоляцию от окружающих.

Также, по словам Григория Васильевича, избыточная госпитализация всех подряд к хорошему финалу не приведет. Такие выводы уже сделали врачи в Италии, где отмечается высокая смертность пациентов от коронавируса. Главное отличие COVID-19 от туберкулеза состоит в том, что переболевшие коронавирусом приобретают устойчивый иммунитет к болезни. А вот туберкулезом можно переболеть и 10 раз в жизни. Поэтому его и трудно окончательно победить. Именно поэтому так важно проходить раз в два года диспансеризацию, делать флюорографию, говорят медики.

Всё для пациентов

В Центре специализированной фтизиопульмонологической помощи говорят, что примут любого человека с подозрением на туберкулез. В независимости от того, есть ли у него полис ОМС или нет. А также без паспорта и прописки. Здесь готовы вылечить всех и бесплатно. Адрес центра и телефон: г. Владимир, ул. Судогодское шоссе, д. 63, 8(4922) 32-32-65.

Более того, совсем скоро рядом с диспансером появится новый амбулаторно-поликлинический корпус. Его сдача запланирована уже в этом году. А ветхие старые корпуса на улице Герцена будут закрыты. В новой поликлинике будет работать диагностический блок, в том числе с рентген аппаратурой, появятся разделенные амбулаторные приемные – для взрослых и детей. Для приезжих будет проводиться миграционный скрининг. Контакты и схему проезда к Центру можно будет найти на сайте медучреждения.

Ранее «Призыв» подробно рассказывал о вирусе COVID-19 и его профилактике

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»

Заглавное фото: news.myseldon.com