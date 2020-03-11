«Центральное автомобильное объединение» проведет собрание

10 апреля 2020 года в 13 часов 30 минут состоится годовое собрание акционеров ОАО «Центральное автомобильное объединение»

Повестка собрания:

Утверждение счетной комиссии регистратора. Утверждение Годового отчета и бухгалтерской отчетности за 2019 год. Распределение прибыли по итогам 2019 года. Избрание членов Совета Директоров Общества. Избрание ревизионной комиссии. Утверждение аудитора Общества.

Регистрация участников в 13 часов 00 минут по адресу г. Владимир проспект Ленина д.73 офис 10.

Фото: burnyashev.ru