«Центральное автомобильное объединение» проведет собрание

10 апреля 2020 года в 13 часов 30 минут состоится годовое собрание акционеров ОАО «Центральное автомобильное объединение»

Повестка собрания:

  1. Утверждение счетной комиссии регистратора.
  2. Утверждение Годового отчета и бухгалтерской отчетности за 2019 год.
  3. Распределение прибыли по итогам 2019 года.
  4. Избрание членов Совета Директоров Общества.
  5. Избрание ревизионной комиссии.
  6. Утверждение аудитора Общества.

Регистрация участников в 13 часов 00 минут по адресу г. Владимир проспект Ленина д.73 офис 10.

Фото: burnyashev.ru

 

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