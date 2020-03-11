«Центральное автомобильное объединение» проведет собрание

10 апреля 2020 года в 13 часов 30 минут состоится годовое собрание акционеров ОАО «Центральное автомобильное объединение»
Повестка собрания:
- Утверждение счетной комиссии регистратора.
- Утверждение Годового отчета и бухгалтерской отчетности за 2019 год.
- Распределение прибыли по итогам 2019 года.
- Избрание членов Совета Директоров Общества.
- Избрание ревизионной комиссии.
- Утверждение аудитора Общества.
Регистрация участников в 13 часов 00 минут по адресу г. Владимир проспект Ленина д.73 офис 10.
Фото: burnyashev.ru
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