Центр помощи в Боголюбово возьмет на попечение женщин и детей

Поддержку в кризисной ситуации жительницам Боголюбово и близлежащих населенных пунктов окажут в центре помощи «Покров семьи». Недавно он получил президентский грант, и теперь общественники разворачивают работу по оказанию помощи женщинам, имеющим бытовые и семейные проблемы. С ними будут взаимодействовать юристы, психологи, а также специалисты акушерско-гинекологической службы. Деятельность организации направлена на профилактику абортов и сохранение семейных ценностей. Она находится по адресу: Суздальский район, пос. Боголюбово, ул. Западная, 12а. Работает ежедневно с 11 до 15 часов, кроме воскресенья.

В 2019 году во Владимире благодаря врачам-акушерам и психологам 256 женщин передумали прерывать беременность и решили оставить ребенка.

Основные посетители центра «Покров семьи» — это матери-одиночки, сироты, представители многодетных и малообеспеченных семей. С местной ребятней соцработники проводят практические занятия, в том числе по домоводству. Девочек, например, учат готовить.

— На очередном занятии маленькие хозяйки учились варить суп-пюре, жарить гренки, готовить молочный коктейль, — рассказали руководители Центра. — Начистили овощи, нарезали хлеб, взбили сырые яйца. Отведать приготовленные блюда собрались за одним столом и взрослые, и дети. Съели все подчистую. И, похоже, все остались довольны. А это значит, маленькие хозяйки получили за свою стряпню лучшую оценку!

Сейчас в Центре поддержки материнства и детства на попечении находятся более 160 семей. Если вы не нуждаетесь в помощи, то можете сами её оказать. В Центре принимают любую спонсорскую помощь, которая в дальнейшем пойдет на нужды подопечных «Покрова семьи». Здесь будут рады волонтерской помощи. А ещё на склад в организацию можно пожертвовать детскую и взрослую одежду, мебель, коляски.

Ранее «Призыв» рассказывал, где во Владимире могут получить психологически помощь созависимые родственники алкоголиков.

Татьяна Данилова

Фото: pokrov-s.ru