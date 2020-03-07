Трупы бешеных лис нашли на востоке области

Сразу три случая бешенства зафиксированы во Владимирской области. Две лисы, зараженные опасным заболеванием, обнаружены в Ковровском районе, ещё одна — в Вязниках. Сначала труп дикого животного нашел охотник в районе Крячковского моста на расстоянии около 1600 м от деревни Крячково. Он доставил животное в Ковровскую ветстанцию. Через несколько дней в посёлке Нерехта во дворе дома по улице Центральной труп дикой лисы был обнаружен у будки собаки, сообщил портал «Ковров Сегодня». Проведенные в лаборатории исследования показали, что лисы, действительно, были больны бешенством. В Вязниках бешеная лиса была поймана в ходе планового отлова на территории Третьяковского охотучастка, в районе деревни Перово.

— Незамедлительно в радиусе нескольких километров от места нахождения больного животного начались соответствующие мероприятия, направленные на профилактику заболевания, — рассказали порталу «Вязники.рф» в районном управлении сельского хозяйства.

Ситуация с бешенством во Владимирской области остаётся напряженной.

Ранее «Призыв» сообщал, что Владимирская область попала в антирейтинг по бешенству. Вместе с нами «отметились» Московская, Саратовская, Смоленская области, республика Татарстан и Красноярский край. По данным регионального управления Роспотребнадзора, только в прошлом году во Владимирской области было зафиксировано 122 случая нападения больного животного на человека. В 34 случаях пострадали дети. К счастью, всем им успели сделать прививку.

Самый резонансный случай столкновения человека с бешеным животным случился в конце февраля, причём в областном центре. Больная лиса напала на жителя Владимира, гулявшего с собакой. Мужчина сумел сориентироваться и оттолкнуть зверя. А затем бешеная лиса была уничтожена.

Ольга Ефремова

Фото: rezonans.news