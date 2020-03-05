Троллейбус Победы вышел на улицы Владимира

Сегодня утром на улицы Владимира вышел троллейбус Победы. Он курсирует по маршруту № 8. Узнать троллейбус владимирцы смогут благодаря символике праздника. А еще для пассажиров будут звучать песни военных лет, рассказали «Призыву» в пресс-службе городской мэрии. Это уже не первая подобная акция от предприятия «Владимирпассажиртранс». Традиционно компания брендирует свою технику к значимым праздникам. Минувшей зимой по городу ездил новогодний троллейбус, в дни юбилея Владимирского драматического театра — театральный троллейбус, а в канун дня рождения А.С. Пушкина одна из муниципальных электрических машин стала литературной.

Троллейбус Победы курсирует и по улицам Коврова.

Инициаторами запуска праздничного транспорта в городе оружейников стал 467-й Гвардейский Окружной учебный центр. Военные своими силами оклеили борт городского транспорта праздничной символикой, сообщает портал «Ковров Сегодня». Троллейбус будет курсировать по Коврову в течение всего года, поздравляя ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и всех ковровчан с 75-летием Победы.

Ранее «Призыв» сообщал, что жители Владимира выбирают название новой улицы в честь 75-й годовщины Великой Победы. Голосование проходит на сайте мэрии. На выбор предложено пять вариантов.

Ольга Ефремова

Фото: «Призыва»