Три истории о женщинах: лучшие выпуски программы «Наши люди»

Легендарный акушер-гинеколог, солистка ансамбля и многодетная мама

Прошедшие праздничные выходные порадовали нас ярким (хоть и непродолжительным) солнцем, возвестившим о наступлении весны. А начало марта, конечно, ассоциируется с Международным женским днем, которые мы все дружно отмечали. Вполне ожидаемо, что программа «Наши люди»сегодня будет посвящена  самым привлекательным и обаятельным, а еще деятельным, талантливым,  энергичным жительницам Владимирской области.  Мы собрали в одном выпуске  три лучшие истории, которые сняли за последние полгода о представительницах прекрасного пола. Каждая из них в своем деле стала профессионалом и примером для подражания.

Старейший акушер-гинеколог страны, ветеран Великой Отечественной войны, жительница Владимира  Татьяна Фролова 70 лет отдала любимой профессии. Диагнозы медик ставила без УЗИ, а оперировала под эфирным наркозом, который давала обычная медсестра. Недавно Татьяна Григорьевна отметила свое 95-летие.

Многодетная мама из посёлка Сновицы Суздальского района Елена Манько воспитывает вместе с мужем четверых детей. Прекрасная мама и хозяйка, Елена активно занимается творчеством, огородом и общественной жизнью.

Солистка знаменитого ансамбля «Русь»  Олеся Родина говорит, что ее коллектив — это единое целое, где все помогают друг другу. Девушка приехала во Владимир из Нижегородской области. Здесь Олеся нашла не только работу, но и семейное счастье.

  • 0.01 — история акушера-гинеколога Татьяны Фроловой; 
  • 5.02 — история солистки ансамбля «Русь» Олеси Родиной; 
  • 8.22 — история многодетной мамы Елены Манько.

Подготовила Дарья Ермолина

Фото и видео «Призыва»

 

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