Три истории о женщинах: лучшие выпуски программы «Наши люди»

Прошедшие праздничные выходные порадовали нас ярким (хоть и непродолжительным) солнцем, возвестившим о наступлении весны. А начало марта, конечно, ассоциируется с Международным женским днем, которые мы все дружно отмечали. Вполне ожидаемо, что программа «Наши люди»сегодня будет посвящена самым привлекательным и обаятельным, а еще деятельным, талантливым, энергичным жительницам Владимирской области. Мы собрали в одном выпуске три лучшие истории, которые сняли за последние полгода о представительницах прекрасного пола. Каждая из них в своем деле стала профессионалом и примером для подражания.

Старейший акушер-гинеколог страны, ветеран Великой Отечественной войны, жительница Владимира Татьяна Фролова 70 лет отдала любимой профессии. Диагнозы медик ставила без УЗИ, а оперировала под эфирным наркозом, который давала обычная медсестра. Недавно Татьяна Григорьевна отметила свое 95-летие.

Многодетная мама из посёлка Сновицы Суздальского района Елена Манько воспитывает вместе с мужем четверых детей. Прекрасная мама и хозяйка, Елена активно занимается творчеством, огородом и общественной жизнью.

Солистка знаменитого ансамбля «Русь» Олеся Родина говорит, что ее коллектив — это единое целое, где все помогают друг другу. Девушка приехала во Владимир из Нижегородской области. Здесь Олеся нашла не только работу, но и семейное счастье.

0.01 — история акушера-гинеколога Татьяны Фроловой;

5.02 — история солистки ансамбля «Русь» Олеси Родиной;

8.22 — история многодетной мамы Елены Манько.

Подготовила Дарья Ермолина

Фото и видео «Призыва»