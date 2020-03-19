Трех женщин госпитализировали с подозрением на коронавирус

Все они вернулись из Испании

С подозрением на коронавирус во Владимире госпитализировали трёх женщин. Все они несколько дней назад вернулись из Испании и почувствовали себя плохо. На данный момент они размещены в инфекционном отделении городской больницы № 6. По некоторым данным, туристки за рубежом могли иметь контакт с человеком, у которого диагноз COVID-19 подтвержден лабораторно.

Эти женщины вернулись из страны с неблагоприятной эпидобстановкой по коронавирусу. А они и так были под наблюдением. Но в связи с тем, что у них появились симптомы болезни, их госпитализировали, — пояснила «Призыву» пресс-секретарь регионального управления Роспотребнадзора Марина Колтунова. — Сейчас речь идет о температуре и кашле. У женщин взяты анализ на коронавирус.

Анализ на коронавирус будет готов сегодня вечером.

— На данный момент в инфекционном отделении городской больнице находятся только эти пациентки. Двое из них в родственных отношения. Это мать и дочь. Сейчас они чувствуют себя нормально. Анализ на коронавирус у них будет готов сегодня к вечеру. Но это обычная практика. Всех, кто был в странах с неблагоприятной эпидобстановкой и почувствовал себя плохо, мы госпитализируем, — пояснил «Призыву» заместитель директора департамента здравоохранения администрации Владимирской области Анатолий Уколов. — Понимаете, мы очень близко к Москве. А в этом городе основное число заболевших в стране. Не исключено, что появление у нас больных с коронавирусом — это вопрос времени. Мы, конечно, надеемся, что этого не будет. Но готовимся.

На данный момент из-за угрозы распространения коронавируса на домашнем карантине находятся 181 человек. Они вернулись из-за рубежа и обязаны изолироваться от общества. Уже сегодня эта цифра вырастет в несколько раз. Постановления о необходимости оставаться дома получат около пяти тысяч жителей. Все эти люди въехали в Россию с 1 по 17 марта. Кто на автомобиле, кто на поезде. Часть граждан прилетели на самолете, но не прошли контроль в специальном терминале аэропорта Шереметьево, а вернулись во Владимир из других регионов страны.

Ранее «Призыв» сообщал, что маски и антисептики завезут в аптеки.

Полина Тарбеева

Фото «Призыва» 

 

Теги: , , , ,

Обсуждение 2

  • Вася:
    19.03.2020 в 11:11

    А ктоьщавезет ИВЛ в Муром у нас на все больницы всего 10штук наверное наберётся.А в случае эпидемии что будет?тот кто первый попал под ИВЛ тот счастливчик?а не попал все ложись и жди.

    Ответить
  • Наталья:
    19.03.2020 в 11:18

    Дома не сидится!

    Ответить

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ваше имя (обязательно)

Ваш телефон (обязательно)

Сообщение