«Торпедо» отправится на карантин после турецких сборов

Футболисты владимирского «Торпедо» будут вынуждены пройти режим самоизоляции после зарубежного сбора. Команда возвращается из Турции 25 марта и сразу после этого черно-белых запрут на карантин, как минимум, на две недели. При этом игроки из других регионов страны, которые тренируются в команде, не будут приезжать во Владимир, а сразу из Москвы отправятся по домам. На карантин посадят не только футболистов, но и весь тренерский штаб и врачей «Торпедо». Мера это вынужденная и связана с угрозой распространения коронавируса.

— Сейчас важно сохранить здоровье. Мы понимаем, что после двухнедельной паузы физическая форма у многих будет не самая лучшая. Тем более что игрокам предстоит сидеть дома, нельзя будет даже спортзалы посещать. Но что делать. Сейчас много видеоуроков в Интернете, — пояснил «Призыву» директор «Торпедо-Владимир» Александр Акимов. — Не только мы в такой ситуации оказались. Многие спортсмены. Жаль, конечно, что эффект от зарубежного сбора, которого мы долго ждали, ведь несколько лет подряд не имели возможности выехать за границу в зимнюю паузу, частично нивелируется.

Сейчас главное — без приключений вернуть команду на родину. Сегодня стало известно, что Россия ограничивает авиасообщение с Турцией с 23 марта, кроме вывозных чартерных рейсов. По словам директора «Торпедо», предпосылок к тому, что черно-белые застрянут за рубежом, пока нет. Он регулярно связывается с тренером команды, вылет, намеченный на 25 марта, никто не отменял.

По словам Александра Акимова, в условиях вынужденного карантина в «Торпедо» сохраняются все обещанные выплаты. Заработную плату игроки и тренеры будут получать согласно условиям контрактов. А вот про премиальные на время простоя придется забыть. Как минимум, до 10 апреля в стране приостановлено проведение спортивных мероприятий. А значит, «Торпедо» не будет выходить на поле. И премиальный фонд пока будет не востребован.

«Торпедо» возвращается из Турции и уходит на карантин

— У наших игроков ведь скромные заработные платы. Мы не получаем миллионы. Больше вам скажу, что есть контракты, в которых указан минимальный размер оплаты труда — 13100 рублей. Но и остальные ребята, и руководство клуба получают значительно меньше ста тысяч рублей. Премии за победу — это возможность дополнительного заработка. Его сейчас нет. Но все, что мы должны, мы ребятам отдадим, — говорит Александр Акимов. — Мы не платим тех денег, которых у нас нет. Мы не шикуем. Тратим разумно. Учредителям клуба я сказал: до лета нам хватит. А что потом будет, надо смотреть. Сейчас отложенный старт чемпионата — это некая экономия средств для нас. С одной стороны, мы недополучаем денег от рекламы и продажи билетов, с другой стороны — нет выездов. А некоторые из них обходились клубу в миллион рублей.

Александр Акимов считает, что, по самым оптимистичным прогнозам, чемпионат возобновится не раньше мая, а может быть, и летом. Что будет со многими командами к этому времени — большой вопрос. Но в руководстве «Торпедо» говорят, что мы уже пережили сложный 2014 год, когда за несколько дней бюджет в долларовом эквиваленте стал в два раза меньше. Сейчас ситуация повторяется. Но это не повод не играть в футбол.

Ранее «Призыв» сообщал, что вернувшиеся из-за границы могут открыть больничный дистанционно.

Полина Тарбеева

Фото «Призыва»