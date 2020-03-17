Торговые центры, магазины и кафе усилили меры дезинфекции из-за COVID-19

Из-за угрозы распространения коронавируса торговые сети и заведения общепита Владимирской области усиливают меры дезинфекции. В местах массового скопления людей введена дополнительная обработка помещений специальными растворами. Так, в торговом комплексе «Мегаторг» кроме плановой уборки дополнительно четыре раза в день все поверхности обрабатывают хлорсодержащими препаратами. Особое внимание уделяется местам, которых касаются руки посетителей: перила эскалаторов, ручки дверей, санузлы, комнаты матери и ребенка, столы и подносы на фудкорте, лавочки.

— Клининговая компания, которая нас обслуживает, закупила препараты, отвечающие спецтребованиям. Это хлорсодержащие и спиртовые растворы. Роспотребнадзор нам уже подтвердил, что этими препаратами можно работать, — пояснила «Призыву» заместитель исполнительного директора ABI MALL Ольга Ширшикова.

Кроме того, посетители торгового комплекса могут обработать руки самостоятельно специальным средством. В местах приема пищи установили дезинфекторы. Их можно найти в ресторане на первом этаже и на фудкорте. Раствор убивает 99,9% бактерий и не требует смывания.

Продезинфицировать руки можно и на входе в торговый центр «Ашан». Посетителям магазина напоминают о мерах предосторожности в связи с угрозой распространения коронавируса, его основных симптомах и предлагают воспользоваться антисептиком. Подобные устройствах сейчас можно встретить и в других гипермаркетах.

На данный момент в зоне особо внимания 244 объекта: 170 в сфере торговли, 74 — в общественном питании. До 24 марта специалисты Роспотребнадзора и регионального департамента развития предпринимательства должны проверить все из них. Рейды, например, уже прошли в торговом комплексе «Мегаторг» и гипермаркете «Глобус». Никаких нареканий со стороны надзорного органа к ним нет.

— Мы сейчас организуем рейды по крупным торговым центрам, магазинам и заведениям общепита. На данный момент можно отметить, что наши рекомендации по усилению мер дезинфекции выполняются, — пояснила «Призыву» пресс-секретарь регионального управления Роспотребнадзора Марина Колтунова.

Накануне на территории Владимира был введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. Власти города отмечают, мера это профилактическая. Сейчас главное — внимательно относиться к своему здоровью. На данный момент, согласно официальной информации Роспотребнадзора, на территории региона COVID-19 ни у кого не диагностирован. А вот число людей, которые находятся на карантине после посещения стран с неблагоприятной эпидобстановкой, каждый день растет. Сейчас на карантине 155 человек.

Ранее «Призыв» сообщал, что общественный транспорт начали дезинфицировать из-за коронавируса.

Полина Тарбеева

Фото «Призыва»