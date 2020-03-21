Топ-7 поэтических сборников современных владимирских авторов

21 марта во всем мире отмечают Международный день поэзии. Праздник этот достаточно молодой. Его провозгласили в 1999 году на 30-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО. Благодаря такому светлому дню происходит приобщение к культуре, люди узнают новых авторов, получают знания и возможность разобраться в себе, в своем внутреннем мире посредством чувств и мыслей, которые вызывает в наших сердцах поэзия.

Владимирский край – поэтический, песенный. Красота нашей земли, образы Древней Руси, связь поколений, русский дух… Кажется, что сама природа подсказывает нужные рифмы. Имена многих известных поэтов связано с нашим краем: Николай Некрасов, Константин Бальмонт, Марина Цветаева, Сергей Рыскин, Алексей Фатьянов, Владимир Солоухин… А сколько поэтов сегодня живет на Владимирской земле!

Библиограф областной библиотеки для детей и молодежи Татьяна Андреева рассказывает о последних сборниках владимирских поэтов, на которые стоит обратить внимание.

Валерий Алешин «Деревенский приют» 18+

Сборник стихотворений Валерия Алешина «Деревенский приют» был удостоен 1-го места престижного областного конкурса «Владимирская книга года» в номинации «Поэзия». Стихи поэта из Александрова подкупают ясностью мысли и слога. Оказывается, можно писать и так – без эпатажа и новаций, без надрыва и спецэффектов.

Цикл «Деревенский приют», давший название книги – программный, в нём сказаны главные слова о достоинстве и вере, о жизни и смерти. К теме деревни поэт возвращается неоднократно, болеет ее бедами, гордится ее радостями. Родина, дом, семья, любовь – об этих вечных ценностях его стихи:

Придут стихи, не запоздают,

Ну, может быть, на пару дней,

Они мне в душу западают,

И остаются долго в ней.

Валерий Алёшин родился 15 октября 1946 года в Брянской области. Семья сменила место жительства и перебралась в город Александров Владимирской области. Валерий Яковлевич лесником, учителем физкультуры и черчения в сельской школе, геодезистом, водителем погрузчика, слесарем, штамповщиком, лаборантом, монтажником радиоаппаратуры. В 1972 году Алёшин поступил на факультет журналистики МГУ и затем более 30 лет проработал в СМИ, пройдя путь от корреспондента до редактора газеты. В 2012 году Валерию Алешину было присуждено звание «Почётный гражданин города Александрова».

«Деревенский приют» — это третья книга Валерия Алешина. В 2002 году вышел его стихотворный сборник «Земной поклон», а в 2011-м — «Тёплые гнёзда».

Мария Теплякова «СтихотвоПения» 18+

На конкурсе «Владимирская книга года» суздальский поэт, писатель, звонарь, музыкант Мария Теплякова получила диплом 2-й степени в номинации «Поэзия» за книгу «СтихотвоПения». Она – автор поэтических сборников «Стихи» (2001), «Небо начинается в душе» (2002), «Словарь зимы» (2011) и книги коротких рассказов «Письма звонаря» (2016). Член Союза писателей России, Балтийской гильдии поэтов и Союза художников народного искусства.

Произведения Марии Тепляковой переводились на английский и польский языки. На ее стихи пишут песни певица и композитор Елена Фролова, Эльмира Галеева, Евгения Логвинова, московская рок-группа «Мир Огня» и другие.

Мария Теплякова родилась в Калининграде, окончила философское отделение исторического факультета Калининградского государственного университета. С 2009 года живёт в Суздале. Работает певчей и звонарем в храме Успения Божией Матери на Княжьем дворе. Она — выпускница Московской школы звонарей Ильи Дроздихина, ученица легендарного мастера колокольных звонов Валерия Гаранина.

В октябре 2015 года Мария стала героиней программы «Письма из провинции» на канале «Культура» и передачи «Средь бела дня» на Радио России — Владимир. Она является лауреатом международного фестиваля авторской песни «Балтийская Ухана» и международного конкурса «Золотая строфа» (Москва).

Ирина Колесникова. «Между голосом и словом» 18+

Это вторая книга Ирины Колесниковой. В неё вошли стихи, написанные ею в 2017-2018 годах. На конкурсе «Владимирская книга года» она получила диплом 3-ей степени в номинации «Поэзия».

«Шагнуть бы за. За край стиха» – так начинается первое стихотворение, которым автор как бы говорит: ее стихи не должны быть длинными; четыре-восемь строк и достаточно. Главное, как в японских миниатюрах, выразить настроение, выразить мелькнувшую мысль.

Природа чувства такова, —

Не умещается в слова.

Ирина Колесникова родилась во Владимире, начала писать стихи еще в детстве. Закончила филологический факультет Нижегородского государственного университета имени Н.И. Лобачевского. Она — лауреат Всероссийского фестиваля поэзии «Бегущая строфа» (2017, г. Сергиев Посад), лауреат межрегионального слета молодых литераторов в Большом Болдино (2018), руководитель открытого фестиваля поэзии «Созвездие СЛОВО». Стихи Ирины Колесниковой публиковались в журналах «Новая Юность», «Урал», «Дети РА», «Нижний Новгород» и других. В 2018 году вышел в свет первый сборник молодой поэтессы «Вслух о тебе».

Вадим Забабашкин «Избранное: стихи, короткая проза, изостишия, литературные заметки» 18+

«Стиль, в котором пишет Вадим Львович, в основном можно назвать иронической поэзией, — считает журналист и радиоведущий Валерий Скорбилин. — Но ирония эта сложная, многослойная, изящная, иногда переходящая в парадоксы, а иногда – в пронзительную лирику. Точность взгляда, четкость ритма, яркость созданных образов, сдержанность чувств и лукавая усмешка – вот то, что придает стихам Вадима Забабашкина индивидуальность и узнаваемость».

В сборник «Избранное» 2018 года вошли лучшие стихи поэта за 40 лет. В книге представлены также короткая проза и даже несколько эссе. «Я за ответственность автора перед написанным, — заявляет Вадим Львович. — Автор должен отдавать отчет тому, что пишет, думать о читателе. В стихотворении всё должно работать на единую художественную идею. А красота и простота – вовсе не антагонисты».

Вадим Львович родился 22 сентября 1951 г. в г. Кольчугино. Первое стихотворение будущий поэт сочинил в детстве, продолжил сочинительство уже в институте. В 1973 году им было написано одно из любимых его стихотворений «Метеорит», с которого и начался путь молодого поэта в большую литературу. Вышли в свет нескольких поэтических книг Вадима Забабашкина: «Метеорит», «Тень от головы», «Узкий круг», «Умозритель, или Подожди немного», «Изюм». На стихи Вадима Львовича были написаны несколько песен.

В 1992 году он стал членом Союза писателей Российской Федерации. Является лауреатом областной премии в области культуры, искусства и литературы (1996). Награжден памятной медалью «К 100-летию М.А. Шолохова» Российской муниципальной академии (2005). Член редколлегии альманаха «Владимир». В 2019 году Вадиму Забабашкину присуждена областная премия имени С.Никитина за творческий вклад в сферу культуры Владимирской области.

Помимо иронической поэзии, есть у Вадима Львовича стихи философской, религиозной направленности. Он – прихожанин Свято-Вознесенской церкви во Владимире. К 20-летию ее открытия по благословению о. Владимира Вадим Львович написал текст песни, посвященной этому храму.

Дмитрий Кантов «Счастье было – сетовать грешно»

«С удовольствием отмечу книгу стихов Дмитрия Кантова «Счастье было – сетовать грешно», — сказал Вадим Забабашкин. — Это его первое «Избранное» — любовно и продуманно составленное автором. Кантов – высокий профессионал, со своим творческим почерком, авторской интонацией, темами произведений. И его книга – литературное событие, выходящее за рамки нашего региона».

В новый сборник председателя Владимирского отделения Союза российских писателей Дмитрия Кантова вошли избранные стихи и поэмы из ранее изданных пяти сборников, а также новые работы, еще не знакомые читателю. Название сборнику дала строчка одного из стихотворений автора:

Также — хриплым карканьем с утра

Местные вороны нас будили…

***

Самая же смелая ворона

К нам слетала, на откос окна.

Я кормил ее твоим печеньем.

По субботам же и воскресеньям

«Милый! — ты смеялась. — Вновь она!..»

Где и с кем теперь ты, я не знаю.

А ворона наша как ручная

Каждый день садится на окно…

Счастье было — сетовать грешно.

Родился поэт 14 марта 1965 года в посёлке Красная Горбатка Владимирской области. Писать начал еще в школе. В 1986 году окончил факультет русского языка и литературы Владимирского педагогического института. Сначала он преподавал русский язык школьникам, потом старославянский священникам во владимирской семинарии. Он составил несколько акафистов православным святым Владимирской области, перевёл на современный русский язык «Цветник священноинока Дорофея» — памятник древнерусской письменности XVII века.

Он является лауреатом премии «За верность Слову и Отечеству» имени первого редактора «Литературной газеты» Антона Дельвига (2014). До Дмитрия Владимировича ни один владимирский литератор не удостаивался звания лауреата премии журнала «Звезда». Сам поэт поехать на вручение не смог, зато отправил в «Звезду» свое обращение. Разумеется, в стихах.

Владимир Торгов «Избранное: стихи и песни» 16+

В начале 2020 года вышел первый стихотворный сборник священника, поэта и музыканта Владимира Торгова, который родился в 1978 году во Владимире. В 2010 году закончил Владимирскую духовную семинарию, затем – Санкт-Петербургскую духовную академию. В настоящее время — руководитель воскресной школы Богородице-Рождественского монастыря, сотрудник молодежного и религиозно-образовательного отделов Владимирской епархии, отец пятерых детей. С января 2020 года несет служение в университетском храме в честь Святых Кирилла и Мефодия. Отец Владимир проводит большую работу с подростками, бывает в школах, колледжах, социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних, наркодиспансере, областной детской клинической больнице. Сотрудничает с городским Советом отцов.

«Я из простой семьи, к вере и к церковному служению пришёл не сразу. Повлияли долгие беседы, споры и размышления на религиозные темы, затем таинство венчания в августе 97-го, потом реставрационные работы в Юрьев-Польском храме (я тогда учился заочно в педагогическом университете, работал в детском доме и готовился стать отцом нашего первенца). Для меня это оказалось символичным – с восстановления фундамента церкви я начал восстановление своей души, возрождение. Стал читать духовную литературу, разговаривать с настоятелем храма. Потом меня пригласили петь на клиросе, а затем ввели в алтарь и благословили проводить занятия в открывшейся воскресной школе. Через некоторое время вместе с семьёй я на 7 лет уехал служить в Якутию. По благословению стал проводить беседы на религиозные и житейские темы со школьниками и продолжил их, вернувшись во Владимир».

У него очень насыщенная жизнь – служба, большая семья. Но священник Владимир Торгов продолжает писать стихи и петь песни.

Хорошо, когда есть семья!

Когда дом твой полон детей,

Есть жена, а не только я,

Много планов, забот и идей!

Андрей Кельин «Мы рисуем, что хотим» 0+

Автор поэтических сборников «Для взрослых и детей», «Я – желтый лист» выпустил новую стихотворную книгу для детей «Мы рисуем, что хотим». Детские стихи у поэта и барда Андрея Кельина особые – задорные, озорные и очень лиричные. Мальчишки и девчонки на концертах с удовольствием подпевают ему.

Андрей родился во Владимире. Когда он был в 7-м классе, его родители переехали в Магаданскую область на заработки. Там с ним и произошёл несчастный случай – перелом позвоночника, после которого врачи не обещали ему выздоровления. Но Андрей встал на ноги, научился ходить заново.

Первая песня – про кошек – была им написана в 11-м классе на спор. После возвращения в родной Владимир наступил почти 20-летний творческий перерыв, а потом – снова погружение в стихию музыки и рифмы. Его выступления и концерты – как авторские, так и сборные — проходили во многих городах России. Андрей Кельин является дипломантом и лауреатом Международного фестиваля среди инвалидов «Филантроп», фестиваля авторской песни в Нижнем Новгороде «Исконь», фестиваля авторской песни в Кинешме «Август на Волге».

«Для чего пишу? Чтоб нескучно жить, наверно, — рассуждает Андрей. — Мне это интересно и приносит какую-то радость. Особенно когда я напишу какую-нибудь песню или стихотворение и она нравится другим. Мне это тоже нравится». Песни и стихи у него обо всем, единой темы нет. Любовь, философия, юмор. Поводом к вдохновению может быть что угодно: поездка, фильм, падающий с дерева лист.

И кто сказал, что черно-белые

Бегут полоски по судьбе?

Я с ними вот что завтра сделаю —

Раскрашу и отдам тебе.

Подготовила Татьяна Лысова

Заглавное фото: world-u2.sakura.ne