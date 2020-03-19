Тепловизоры закупят в детские сады Владимира

В детские сады Владимира закупят тепловизоры, дополнительные средства защиты и санитарной обработки. Малышей, в отличие от школьников, на дистанционное обучение не переведешь. Они, несмотря на введённый в области режим повышенной готовности, посещают садики как обычно. Только теперь усилены профилактические меры. Воспитатели также должны вести температурные листы и ставить градусники не только детям, но и себе.

По словам работников дошкольных учреждений, с антибактериальными растворами, мылом, салфетками проблем не возникает. А вот такие дорогостоящие приборы, как тепловизоры, детские сады позволить себе не могут. Цена одного аппарата — от 20 тысяч рублей и выше. Средства пообещала найти мэрия. Накануне руководители дошкольных учреждений отправили в городское управление образования списки всего необходимого.

— Управление образования попросило нас направить им информацию на электронную почту – расчет потребности на два месяца. В этот список входят: маски противовирусные, респираторы, противочумные костюмы, стационарные тепловизоры, одноразовые перчатки, дезинфицирующие средства, обеззараживающие приборы, лабораторное оборудование, — рассказывает заведующая одного из детских садов. – Приборы для кварцевания у нас есть. Мы каждый день обеззараживаем группы. Поэтому я вот заказала два тепловизора. И все садики таким образом перечислили свои нужды.

В мэрии заверили, что оснащать садики они начнут уже в марте. Денежные средства на оборудование, возможно, придется искать из внебюджетных источников, чтобы приобрести необходимый товар оперативно на открытом рынке.

— Ввиду возможного распространении коронавирусной инфекции, впрочем, как и других вирусных заболеваний, принято решение об оснащении дополнительным оборудованием для профилактических мер в детских садах. У них есть оборудование, но никто не готовился к тепловизорам, потому что раньше не было такой необходимости. Сейчас их надо приобрести, найти на нашем рынке. Но общими усилиями мы это сделаем, — пообещал Александр Карпилович, начальник управления по связям с общественностью и СМИ администрации г. Владимира. — Вчера, наконец, мы получили запрос от администрации Владимирской области о потребности в средствах профилактики и индивидуальной защиты от вирусных инфекций, в частности там и тепловизоры, и медицинские маски. Видимо, они обобщенную информацию по всему региону собирают, чтобы потом принять общее решение. Но пока собирают информацию, мы уже предпринимаем все усилия для оснащения наших образовательных учреждений.

Мэрия обещает найти средства для профилактики COVID-19.

«Призыв» поинтересовался у руководства управления образования, как сейчас обстоят дела с медсправками для детей. Многие родители то и дело отпрашивают малышей, чтобы те погостили у бабушки либо составили компанию старшим братьям и сестрам на каникулах. Вот что нам ответили:

— Есть постановление главного санитарного врача РФ. Отсутствие более пяти дней по любой причине – нужно предоставить медицинскую справку от врача. Так было всегда. Несмотря на режим повышенной готовности, мы никаких указаний по изменению от Роспотребнадзора не получали, — подчеркнула Ирина Пенькова, заместитель начальника управления образования администрации г. Владимира.

— Да, по СанПиНам сейчас 5 дней дети могут не посещать садик без справки. Но я родителям сказала: отлучаться будете только по письменному заявлению даже на 1 день. И справку будете приносить через три дня, потому что сейчас режим повышенной готовности, – пояснила свою позицию заведующая одного из детских садов.

Возможно, усиленные меры защиты, принятые работниками образования, действительно обоснованы. Ранее «Призыв» сообщал, что три жительницы Владимира госпитализированы с подозрением на COVID-19.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»