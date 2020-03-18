Такси и две иномарки столкнулись на перекрестке в Юрьевце

Ивановский «Volkswagen Passat» на скорости влетел в стоящий на запрещающем сигнале светофора «Hyundai Creta», который потом после удара врезался в «Mercedes». Авария произошла накануне вечером на федеральной трассе в микрорайоне Юрьевец. Этот участок дороги освещается, все светофоры работали, знаки видны издалека. Причины ДТП предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.

Вопреки сомнениям большинства участников обсуждений обстоятельств аварии в соцсетях, таксист в произошедшем не виноват. «Creta» спокойно стояла на перекрестке и не создавала помех движению.



В результате ДТП пострадали 4 человека: трое из них — пассажиры такси и один водитель «Volkswagen Passat». Все были доставлены в больницу.



Как «Призыв» сообщал ранее, на суздальской трассе «ГАЗель» вылетела в кювет. Пострадал водитель.

Анна Тумановская

Фото «Подслушано во Владимире»