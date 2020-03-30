Табак, запчасти и газеты исключили из товаров первой необходимости

Перечень непродовольственных товаров первой необходимости, который 27 марта утвердило правительство России, претерпел изменения. Из него исключили табак, автозапчасти, печатные СМИ, электрооборудование; кабельную продукцию; бытовые приборы; оборудование компьютерное, электронное и оптическое; предметы садово-огородные и инвентарь; строительные и отделочные материалы и инструменты; санитарно-технические изделия; товары для предупреждения пожаров и пожаротушения; похоронные принадлежности; очки, линзы и их части.

Между тем в списке по-прежнему 23 пункта. Ряд позиций просто был конкретизирован. Например, вместо «мыла и моющего средства» появились пункты «мыло туалетное» и «мыло хозяйственное». Из группы «детские товары» выделили подгузники, пеленки, шампунь и другие товары.

На данный момент в списке представлены следующие товары: санитарно-гигиеническая маска; антисептик для рук; салфетки влажные; салфетки сухие; мыло туалетное; мыло хозяйственное; паста зубная; щетка зубная; бумага туалетная; гигиенические прокладки; стиральный порошок; подгузники детские; спички, коробок; свечи; пеленки для новорожденного; шампунь детский; крем от опрелостей детский; бутылочка для кормления; соска-пустышка; бензин автомобильный; дизельное топливо; сжиженный природный газ; зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты)

Новый документ опубликован на сайте кабмина.

Непродовольственные товары первой необходимости утвердили в рамках указа президента о нерабочей неделе. Для организаций, которые обеспечивают ими население, неделя с 30 марта по 5 апреля остается рабочей. При этом в документе указано, что региональные власти имеют право его изменять, исходя из санитарно-эпидемической ситуации.

Ранее «Призыв» сообщал, что поступили разъяснения по оплате в нерабочую неделю.

Ольга Ефремова

Фото: reporter-crimea.ru