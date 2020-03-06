Светлана Мельникова привезла подарок из Италии

Светлана Мельникова вернулась из Италии и презентовала новую выставку, посвященную 100-летию со дня рождения Тонино Гуэрры — легендарного итальянского сценариста, кинорежиссёра, поэта и писателя. Генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника была знакома с ним лично. А сегодня в Палатах с его творчеством познакомила ещё несколько сотен человек.

Как призналась Светлана Мельникова, поездка в Италию была достаточно рискованной из-за ситуации с коронавирусом. На данный момент в стране инфицировано более 3000 человек, более сотни скончалось. В последние дни в России подтверждено еще два случая COVID-19, оба молодых человека прибыли из Италии. В связи с этим власти Москвы уже начали просить россиян, вернувшихся оттуда, изолировать себя на две недели дома.

— Для того чтобы эта выставка состоялась, пришлось сделать стремительный выезд в Италию. Как вы сами понимаете, это не самое лучшее время для этого путешествия, но оно состоялось. И мы там находились в общем-то 1,5 дня. И за это время, спасибо большое жене Тонино Гуэрры – Лорре, она дала нам возможность отобрать удивительно интересные фотографии. Со своими комментариями провела нас по Тониновским местам. Она даже пожертвовала, подарила музею печатную машинку Тонино Гуэрры. Фондово-закупочная комиссия будет происходить несколько позднее. Мы только привезли эти вещи.

Выставка Тонино Гуэрры открылась в Палатах.

На данный момент в Италии закрыты музеи и школы, говорит Светлана Мельникова. Те два дня, что она провела в Италии, в провинции Римини населенные пункты были полупустыми. Вместе с Лорой Гуэррой они прошлись по стариной части города.

— Показывая старую его часть, Лора мне сказала: знаете, когда к власти пришли коммунисты, они прибежали к Тонино и сказали: мы новый мир построим, кто был ничем, тот станет всем. И попросили его поддержки, чтобы снести старую часть города и построить там новые современные дома. Он встал грудью и сделать этого не позволил, — рассказала Светлана Мельникова о поездке в Италию.

На выставке представлено более 60 произведений Тонино Гуэрры. Помимо того, что он писал сценарии и снимал фильмы, он был талантливым художником и керамистом. А ещё жена Тонино передала музею фужер из темно-синего стекла – подарок Тонино Гуэрры от Габриэля Гарсиа Маркеса. Личные очки и кепка сценариста тоже заняли своё место за витриной.

Выставка с говорящим названием «Fenomenale!» продлится до 19 апреля. А 8 марта для всех женщин вход на неё будет бесплатным.

Ранее «Призыв» сообщал, что владимирцы начали отказываться от полетов в Италию. Турагентства обещают возвращать деньги за аннулированные путевки.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»