Сведения об «ОРБСЗ» не включены в реестр недобросовестных поставщиков

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела обращение Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области о включении информации об ООО «ОРБСЗ» в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при проведении электронного аукциона на оказание услуг по общей уборке зданий (помещений) и прилегающих территорий Управления Росреестра.

По данным заказчика, в установленные сроки контракт был подписан победителем закупки на электронной площадке, однако, было предоставлено ненадлежащее обеспечение исполнения контракта, которое не соответствует требованиям закона.

По итогам рассмотрения обращения и руководствуясь статьей 104 Закона о контрактной системе в сфере закупок, Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок решила отказать в удовлетворении обращения Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области о включении информации об ООО «ОРБСЗ».