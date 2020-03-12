Сведения об ООО «Медфлагман» включены в реестр недобросовестных поставщиков

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела обращение ГБУЗ ВО «Центральная городская больница города Коврова» о включении информации об ООО «Медфлагман» в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по электронному аукциону на приобретение дополнительных лицензий медицинской информационной системы «ТМ:МИС SaaS».

По данным заказчика, в установленные сроки победителем не были исполнены обязательства по контракту.

По итогам рассмотрения обращения и руководствуясь статьей 104 Закона о контрактной системе в сфере закупок, Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок решила включить информацию об ООО «Медфлагман» в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) сроком на два года.