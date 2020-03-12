Сведения об ООО «Картриджи и Сервис» не включены в реестр недобросовестных поставщиков

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела обращение МКУ «Управление городским хозяйством» города Киржач Киржачского района Владимирской области о включении информации об ООО «Картриджи и Сервис» в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при проведении электронного аукциона на оказание услуг по заправке и восстановлению картриджей для нужд МКУ «Управление городским хозяйством» города Киржач Киржачского района Владимирской области.

По данным заказчика, в установленные сроки контракт был подписан победителем закупки на электронной площадке, однако, было предоставлено ненадлежащее обеспечение исполнения контракта, которое не соответствует требованиям закона.

По итогам рассмотрения обращения и руководствуясь статьей 104 Закона о контрактной системе в сфере закупок, Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок решила отказать в удовлетворении обращения МКУ «Управление городским хозяйством» города Киржач Киржачского района Владимирской области о включении информации об ООО «Картриджи и Сервис».