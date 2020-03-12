Сведения об ООО «Глобал Сорсинг» не включены в реестр недобросовестных поставщиков

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела обращение ГБУЗ ВО «Вязниковская районная больница» о включении информации об ООО «Глобал Сорсинг» в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при проведении запроса котировок в электронной форме на поставку медицинского оборудования для дооснащения паллиативного отделения.

По данным заказчика, в установленные сроки контракт не был подписан победителем закупки на электронной площадке, обеспечение исполнения контракта не перечислено.

По итогам рассмотрения обращения и руководствуясь статьей 104 Закона о контрактной системе в сфере закупок, Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок решила отказать в удовлетворении обращения ГБУЗ ВО «Вязниковская районная больница» о включении информации об ООО «Глобал Сорсинг».