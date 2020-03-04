Сведения об ИП Х… включены в реестр недобросовестных поставщиков

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела обращение ГБУЗ ВО «Городская поликлиника №1 г. Владимира» о включении информации об ИП Х…в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) ввиду уклонения победителя электронного аукциона от заключения контракта на закупку бумаги для офисной техники для нужд ГБУЗ ВО «Городская поликлиника №1 г. Владимира».

По данным заказчика, в установленные сроки контракт не был подписан победителем закупки на электронной площадке.

По итогам рассмотрения обращения и руководствуясь статьей 104 Закона о контрактной системе в сфере закупок, Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок решила включить информацию об ИП Х… в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) сроком на два года.