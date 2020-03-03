Суммы в платежках за воду меняются каждый месяц

Февральские платежки на горячую воду совсем запутали жителей Владимира. Они снова отличаются от уже оплаченных, январских. Едва разобрались с тем, почему и насколько подорожала услуга с декабря по январь, как грянули новые изменения. Теперь в сторону уменьшения. Это обескуражило людей. Теперь у жителей Владимира возникают сомнения, так ли законны были повышения платежей с Нового года?

— За январь сделали перерасчет, вернули за горячую воду 127,06 рубля. Странные данные: в феврале тариф за подогрев горячей воды стал 132,35 рубля за кубометр, а в январе составлял — 143,47 рубля за кубометр. Совсем запутали плательщиков, — считает житель Оргтруда Алексей Артемьев.

«Призыв», как и жители, получил официальные ответы от «ЭнергосбыТ Плюс» и департамента цен и тарифов администрации Владимирской области на обращения по поводу изменения платежей. Во всех сообщается, что тарифы с Нового года не повышались, все дело в нормативах. Во Владимире норматив на горячую воду подскочил аж на 16,5%. И все законно, потому что надо было пересчитать расходы тепловиков с учетом видов систем горячего водоснабжения и подогрева воды до 75 вместо 55 градусов.

Тем не менее после жалоб жителям сделали перерасчет и иначе рассчитали платеж. Все это приводит к недоверию к поставщикам комуслуг. В ответ на звонки семьи получают все те же ссылки на нормативы и СанПиНы. А еще всем советуют ставить приборы учета. Ресурсники и чиновники в один голос говорят, что счетчик сделает потребление комуслуг прозрачным и понятным. Сколько потратил, столько заплатил.

У жителей же иная позиция. Они считают, что после того, как частникам снизили планку повышения тарифов, те нашли иные способы роста платежей. Через пересмотр норматива и отказ платить комиссию за обслуживание банковских счет. Как «Призыв» сообщал ранее, сначала «ЭнергосбыТ Плюс», а затем и «ЭнергосбыТ Волга» изменили правила оплаты счетов. Почта и банки берут теперь с потребителей комиссию.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»