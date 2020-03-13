Судогда расширяет границы за счёт «Вишнёвых садов»

Программа «Место на жительство» расширяет границы. «Призыв» решил рассказывать жителям области не только о жизни владимирских сёл, но и о том, что нового происходит в районных городах. На этот раз мы побывали в Судогде — тихом уютном городе, который в последние годы меняется к лучшему. Видеоматериал о нашей поездке вы можете посмотреть прямо сейчас.

Судогда — город не древний и не молодой, ему почти 250 лет. Он не маленький и не большой — 10 тысяч населения. От Владимира ни далеко, ни близко — 30 километров. В общем, это такой крепкий середнячок со своими особенностями. Особенности эти в расположении: вокруг леса, чистая природа. И ещё город имеет своё лицо — тут не только типовая застройка. В Судогде можно найти всё: и частные дома, и небольшие многоквартирные, и коробки-«брежневки», и современную архитектуру.

Сейчас в районном центре застраивается новый квартал «Вишнёвые сады». Там «нарезаны» 53 участка, больше 40 выделены бесплатно для многодетных семей. За три года разработки квартала многие семьи уже возвели дома под крышу, а некоторые даже справили новоселье.

— Земельные участки были обеспечены полностью сетями газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, – объяснила Антонина Солдатова, начальник отдела архитектуры и градостроительства районной администрации. — В данный момент проект планировки территории уже застраивается, жилые дома уже появляются, то есть в скором времени будет жилой массив.

Земля под ИЖС в Судогде идёт от 20 тысяч рублей за сотку. А вот покупать уже готовое жильё, особенно в многоквартирном доме, затратно: рыночная стоимость квадратного метра приближается к 40 тысячам рублей, что сопоставимо с таким городом, как Владимир. Поэтому выдержать конкуренцию с областным центром можно одним: развивая социальную инфраструктуру здесь, на месте. Большой шаг в этом деле — открытие Ледового дворца имени Александра Павловича Рагулина. Сейчас в районе около 300 мальчишек занимаются хоккеем, есть даже воспитанник, играющий сейчас в Канаде. Теперь юных хоккеистов и фигуристов можно будет обучать круглогодично.

Турнир в честь Александра Рагулина выйдет на качественно новый уровень.

— Надеемся, что турнир Александра Павловича Рагулина станет международным. Для этого с районом нужно поработать, обеспечить участников гостиницами, создать другие условия. Мы к этому готовимся, — рассказал «Призыву» Владимир Арсентьев, директор ДЮСШ «Судогодец». — Ещё планируем во дворце проводить шорт-трек среди детей, сделать семейные группы, чтобы родители могли заниматься вместе с детьми. То есть думаем, как больше привлечь население для использования нашего искусственного льда.

Ледовый дворец — это не просто досуговый и спортивный центр, с его появлением и со строительством новых подобных объектов у администрации района связаны и экономические планы. Они помогут пополнить местный бюджет и станут местом притяжения гостей Судогды.

— Мы хотим, чтобы Ледовый дворец пополнился дополнительными объектами. В частности, уже ведётся серьёзная работа по строительству бассейна, который будет представлять из себя физкультурно-оздоровительный комплекс со спортивным залом и несколькими водными объектами, — поделился планами глава администрации Судогодского района Александр Смирнов. — Сегодня уже есть договорённость о том, что рядом с ним вырастет гостиница. И это как раз пример того, что спортивный объект, не имеющий, казалось бы, отношения к экономике, даст старт серьёзным экономическим начинаниям.

Пока же экономика города преимущественно базируется на промышленности. Раньше лидером было градообразующее предприятие «Красный химик». Теперь в Судогде несколько ведущих производств: пищевых, деревоперерабатывающих, по выпуску обуви, резиновых и пластмассовых изделий, а на базе «Красного химика» открылся завод, чья продукция уходит за границу, — «Лауша Файбер Судогда».

— Выпускаем мы микростекловолокно. Применяется оно, в основном, в автомобилестроении для производства аккумуляторов и различных фильтров. Где-то процентов 50 автомобилей, выпускающихся в Европе, содержат нашу продукцию, — сказал Василий Сафьянов, генеральный директор предприятия. — К сожалению, в России этот материал пока не применяется — слишком современный. Но надеемся, что в будущем будет реализация и здесь.

В Судогде более половины населения — свыше 5 300 человек — люди трудоспособного возраста.

Безработными в городе на конец прошлого года значились лишь 93 человека. Показатель безработицы, если смотреть последние 5 лет, снижается, и это внушает оптимизм. Можно надеяться, что развитие соцферы удержит в городе и молодёжь, а это обеспечит будущее города. Понятное дело, что в районном центре есть садики и школы, Дом культуры и стадион, но ещё строятся спортивные площадки, автогородок, возобновил работу кинотеатр. Более 200 ребят входят в юнармейское движение и занимаются в Центре патриотического воспитания «Пересвет».

— Основу занятий составляют военно-прикладные дисциплины — такие, как огневая подготовка, радиационно-биологическая и химическая защита, основы связи, строевая подготовка. Ещё — стрелковая, парашютная, альпинистская подготовка, — перечислил руководитель центра Илья Кульков.

Клуб взаимодействует с подразделениями Росгвардии. На базе этой службы судогодские юнармейцы проводят практические занятия. А непосредственно в центр «Пересвет» на турниры и иные мероприятия приезжают сверстники ребят из Собинки и Гусь-Хрустального, Радужного и иных городов Владимирской области.

Судогда несколько лет подряд входит в число лидеров осуществления госпрограммы «Городская комфортная среда». Это позволяет привлекать дополнительно 14-15 миллионов рублей для обустройства общественных пространств, спортплощадок, культурно-досуговых объектов. Один из проектов будет реализован в этом году — строительство комплекса для сдачи норм ГТО на стадионе «Труд». А недавно Судогда обзавелась своей «Поляной сказок» — сквером, зелёной зоной, где для детей есть качели, горки, а для мамочек и людей в возрасте – удобные скамейки.

Какие плюсы в Судогде? Это развитая инфраструктура, как социальная, так и инженерная, – всё-таки это районный центр. Здесь есть школы, детские сады и так далее. Город развивается: появляются новые детские, спортивные, досуговые объекты. И есть выбор жилья, то есть можно построить новый дом, купить частный или приобрести квартиру.

Из минусов — высокие цены на недвижимость, не такой широкий выбор работы, и уровень благосостояния несколько ниже, чем в областном центре.

Николай Лившиц

Фото «Призыва»

P.S. Предыдущая программа «Место на жительство» была посвящена селу Рождествено Собинского района. Посмотреть материал вы можете, перейдя по этой ссылке.