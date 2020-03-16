Студенты ВлГУ переходят на дистанционное обучение

Студенты Владимирского государственного университета могут оставаться дома. С сегодняшнего дня, 16 марта, аудиторные занятия временно отменены. В соответствии с рекомендациями Министерства образования и науки РФ главный вуз региона переводит своих студентов на дистанционное обучение для профилактики коронавирусной инфекции.

— Аудиторные занятия по расписанию с 16 марта отменяются до особого распоряжения. Это временная мера! — уточняет пресс-служба ВлГУ в своей официальной группе «ВКонтакте».

В ближайшее время через администрацию университета, через личные кабинеты и социальные сети вуза студенты получат подробную информацию о временном порядке организации учебного процесса.

Занятия будут проходить онлайн.

Ранее «Призыв» сообщал, что на территории Владимира с сегодняшнего дня вводится режим повышенной готовности. С инициативой обучать школьников и студентов на дому выступил на внеплановом оперативном совещании глава администрации областного центра Андрей Шохин. Поводом послужила позиция федерального Роспотребнадзора и Министерства просвещения РФ. Ведомства попросили регионы принять меры для предотвращения распространение COVID-19.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»