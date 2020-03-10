Строительство ВСМ Москва-Казань отложено

Проект строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Казань, которая должна была пройти в том числе и по Владимирской области, отложен. Связано это с его высокой стоимостью и необходимостью исследовать пассажиропоток. Об этом заявил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин, сообщает «РИА Новости». При этом вице-премьер уточнил, что платная автомобильная дорога от Москвы до Казани будет построена обязательно.

— Дорога будет обязательно. Сейчас идет разработка градостроительной документации, проектной документации, — добавил Хуснуллин.

Стоимость строительства железнодорожной высокоскоростной магистрали Москва-Казань оценивали почти в 1,7 триллиона рублей.

Стоимость строительства железнодорожной высокоскоростной магистрали Москва-Казань протяженностью в 770 километров оценивали почти в 1,7 триллиона рублей. Первый ее участок должен был связать Москву и Нижний Новгород. Предполагалось, что на этом пути будет 7 остановок: Ногинск, Орехово-Зуево, Петушки, Владимир, Ковров, Гороховец, Дзержинск.

Стоимость платного автобана Москва-Казань оценивается уже в 539 миллиардов рублей. В планах трасса должна быть построена до 2027 года. Между тем жители сёл, деревень и посёлков Владимирской области, в непосредственной близости от которых пройдет автобан, выступили против его строительства.

Ранее «Призыв» сообщал, что первое собрание по поводу строительства платного автобана Москва-Казань прошло в Судогодском районе. Народный сход в деревне Гридино собрал около 300 жителей сельского поселения Вяткинское.

Ольга Ефремова

Фото: om-okt.ru