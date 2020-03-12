Строительство мемориала на месте гибели Гагарина будет курировать космонавт Токарев

Герой России, летчик-космонавт Валерий Токарев стал президентом благотворительного фонда, занимающегося реконструкцией мемориального комплекса на месте гибели Юрия Гагарина под Киржачом. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор фонда Евгений Водин.

«Избран новый президент фонда — Герой России, летчик-космонавт Токарев Валерий Иванович. Сейчас при его участии очень тесно начинаем сотрудничать с Русским космическим обществом, которое пообещало поддерживать наши проекты», — сказал собеседник агентства.

Ранее пост президента фонда занимал Алексей Леонов.

Трёхстороннее соглашение о возведении мемориального комплекса на месте гибели Юрия Гагарина и Владимира Серегина между администрациями Владимирской области, Киржачского района и благотворительным фондом было подписано в 2016 году. За два года на реализацию проекта региональными властями было направлено 20 млн рублей. Были построены входная группа мемориала, трибуна для торжественных мероприятий, постамент для истребителя МиГ-29, 20 гранитных стел, посвящённых первым советским космонавтам.

Инициатором создания благотворительного фонда и его первым президентом был дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов, скончавшийся 11 октября прошлого года. На средства фонда под его руководством была восстановлена церковь Андрея Первозванного около места авиакатастрофы, проводились топографические и геолого-изыскательские работы по проекту мемориала, а также строительство храма-часовни Георгия Победоносца.

Ранее «Призыв» сообщал, что на завершение мемориального комплекса Юрию Гагарину не хватает денег.

Ольга Ефремова

Фото: gctc.ru