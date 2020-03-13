Страшилка про коронавирус: как не поддаться панике?

В среду Всемирная организация здравоохранения объявила в мире пандемию COVID-19. Это значит, что распространение коронавируса уже не остановить. По последним данным, в России зарегистрировано 38 подтвержденных случаев заболевания. В мире же число зараженных достигло 121 000 человек. И ситуация в ближайшее время будет только ухудшаться.
Новости, скажем прямо, неутешительные. Безусловно, многие люди уже близки к панике, потому что лекарств нет, регионы массово закупают респираторы, ограничительные меры не помогают, а количество летальных исходов растет. СМИ только нагнетают ситуацию: информация о распространении нового вируса напоминает сводки с фронтов. Как успокоиться в условиях всеобщей истерии, не впасть в депрессию и сохранить не только физическое, но и душевное здоровье, рассказывает психолог Наталия Фельдман.
Добрый день! Я Наталия Фельдман, психолог. Пожалуй, самое популярное слово последних недель – это коронавирус. И, как любая страшилка, он может приводить как к депрессивным, так и к паническим состояниям. Давайте попробуем разобраться, так ли это страшно? И если да, то как с этим справиться?
Про страх неизвестного
Что пугает нас больше всего? Вирус новый, соответственно, лекарств от него нет. Это раз. Он достаточно стремительно распространяется по миру. Это два. В новостях сводки по коронавирусу звучат каждый день. Это три. Конечно, это пугает. Чем больше мы в эту тему погружаемся, тем страшнее становится.
Посмотрим на эту историю с другой стороны. Во-первых, если сравнить количество выздоровевших и количество умерших от коронавируса с другими болезнями (гриппом, например), то смертность не такая уж и высокая. Во-вторых, чтобы не заболеть, достаточно соблюдать обычные меры предосторожности, эффективные при профилактике гриппа, ОРВИ.
Про профилактику и ограничение новостей
Мойте руки. Ешьте свежие овощи и фрукты, чтобы поддерживать иммунитет. Спите не меньше 8 часов. Чем больше организм ослаблен, тем больше вирусов и инфекций он цепляет. Второе. Если вас так сильно волнуют эти новости, не смотрите их. Не стоит волноваться по поводу всех возможных несчастий, которые с нами могут случиться. Руководствуйтесь здравым смыслом.
Любой из нас может сделать необходимый минимум действий, который убережет не только от коронавируса, но и от сезонного гриппа. Это очень простые и понятные меры по гигиене и профилактике.
Меньше народа — больше кислорода
И, конечно, постарайтесь не бывать в местах большого скопления людей. Лучше пока никуда не летать. Аэропорт – это тоже место большого скопления людей. У меня двое знакомых попали на карантин, потому что съездили в страну, где большое количество заболевших. С ними все хорошо, но девушки сидят на двухнедельном карантине. В соцсетях делятся своими переживаниями.
Почему нас это пугает? Потому что мы понимаем, что в такой ситуации может оказаться каждый: мы сами, наши родные, близкие. Но при этом жизнь контролировать невозможно. Так, чтобы все и всегда было хорошо.
Подведем итоги:
- Коронавирус – это страшилка нашего времени.
- Страшно потому, что вирус не изучен, нет лекарств.
- Соблюдайте гигиену, укрепляйте иммунитет.
- Избегайте мест скопления людей, ограничьте поездки.
- Не смотрите пугающие новости.
- Следуйте здравому смыслу.
- Примите, что жизнь невозможно контролировать.
Ранее «Призыв» писал, что из-за коронавируса во Владимирской области на карантине находятся 69 человек. Все они вернулись из стран, где инфекция имеет обширное распространение.
Подготовили Наталия Фельдман и Дарья Ермолина
Заглавное фото: racurs.ua
Обсуждение 2
Можно как то оставить эту тему в покое? По 5 новостей в день о короновирусе, неужели нет других проблем в нашем городе?
Про дольщиков Загородного и Веризино напишите лучше, узнайте, что в итоге случилось с девочкой в Радужном, чтобы такого не повторялось, про дороги, когда их наконец-то сделают.
Вы СМИ — связующее звено народа и власти, так помогайте людям!
Ничего нового. Банально.