Страшилка про коронавирус: как не поддаться панике?

В среду Всемирная организация здравоохранения объявила в мире пандемию COVID-19. Это значит, что распространение коронавируса уже не остановить. По последним данным, в России зарегистрировано 38 подтвержденных случаев заболевания. В мире же число зараженных достигло 121 000 человек. И ситуация в ближайшее время будет только ухудшаться.

Новости, скажем прямо, неутешительные. Безусловно, многие люди уже близки к панике, потому что лекарств нет, регионы массово закупают респираторы, ограничительные меры не помогают, а количество летальных исходов растет. СМИ только нагнетают ситуацию: информация о распространении нового вируса напоминает сводки с фронтов. Как успокоиться в условиях всеобщей истерии, не впасть в депрессию и сохранить не только физическое, но и душевное здоровье, рассказывает психолог Наталия Фельдман.

Добрый день! Я Наталия Фельдман, психолог. Пожалуй, самое популярное слово последних недель – это коронавирус. И, как любая страшилка, он может приводить как к депрессивным, так и к паническим состояниям. Давайте попробуем разобраться, так ли это страшно? И если да, то как с этим справиться?

Про страх неизвестного

Что пугает нас больше всего? Вирус новый, соответственно, лекарств от него нет. Это раз. Он достаточно стремительно распространяется по миру. Это два. В новостях сводки по коронавирусу звучат каждый день. Это три. Конечно, это пугает. Чем больше мы в эту тему погружаемся, тем страшнее становится.

Посмотрим на эту историю с другой стороны. Во-первых, если сравнить количество выздоровевших и количество умерших от коронавируса с другими болезнями (гриппом, например), то смертность не такая уж и высокая. Во-вторых, чтобы не заболеть, достаточно соблюдать обычные меры предосторожности, эффективные при профилактике гриппа, ОРВИ.

Про профилактику и ограничение новостей

Мойте руки. Ешьте свежие овощи и фрукты, чтобы поддерживать иммунитет. Спите не меньше 8 часов. Чем больше организм ослаблен, тем больше вирусов и инфекций он цепляет. Второе. Если вас так сильно волнуют эти новости, не смотрите их. Не стоит волноваться по поводу всех возможных несчастий, которые с нами могут случиться. Руководствуйтесь здравым смыслом.

Любой из нас может сделать необходимый минимум действий, который убережет не только от коронавируса, но и от сезонного гриппа. Это очень простые и понятные меры по гигиене и профилактике.

Меньше народа — больше кислорода

И, конечно, постарайтесь не бывать в местах большого скопления людей. Лучше пока никуда не летать. Аэропорт – это тоже место большого скопления людей. У меня двое знакомых попали на карантин, потому что съездили в страну, где большое количество заболевших. С ними все хорошо, но девушки сидят на двухнедельном карантине. В соцсетях делятся своими переживаниями.

Почему нас это пугает? Потому что мы понимаем, что в такой ситуации может оказаться каждый: мы сами, наши родные, близкие. Но при этом жизнь контролировать невозможно. Так, чтобы все и всегда было хорошо.

Подведем итоги:

Коронавирус – это страшилка нашего времени.

Страшно потому, что вирус не изучен, нет лекарств.

Соблюдайте гигиену, укрепляйте иммунитет.

Избегайте мест скопления людей, ограничьте поездки.

Не смотрите пугающие новости.

Следуйте здравому смыслу.

Примите, что жизнь невозможно контролировать.

Ранее «Призыв» писал, что из-за коронавируса во Владимирской области на карантине находятся 69 человек. Все они вернулись из стран, где инфекция имеет обширное распространение.

Подготовили Наталия Фельдман и Дарья Ермолина

Заглавное фото: racurs.ua