Страшилка про коронавирус: как не поддаться панике?

Психолог советует ограничить просмотр новостей

В среду Всемирная организация здравоохранения объявила в мире пандемию COVID-19. Это значит, что распространение коронавируса уже не остановить. По последним данным, в России зарегистрировано 38 подтвержденных случаев заболевания. В мире же число зараженных достигло  121 000 человек. И ситуация в ближайшее время будет только ухудшаться.

Новости, скажем прямо, неутешительные. Безусловно, многие люди уже близки к панике, потому что лекарств нет, регионы массово закупают респираторы, ограничительные меры не помогают, а количество летальных исходов растет. СМИ только нагнетают ситуацию: информация о распространении нового вируса напоминает сводки с фронтов.  Как успокоиться в условиях всеобщей истерии, не впасть в депрессию и сохранить не только физическое, но и душевное здоровье, рассказывает психолог Наталия Фельдман. 

Добрый день! Я Наталия Фельдман, психолог. Пожалуй, самое популярное слово последних недель – это коронавирус. И, как любая страшилка, он может приводить как к депрессивным, так и к паническим состояниям. Давайте попробуем разобраться, так ли это страшно? И если да, то как с этим справиться?

Про страх неизвестного

Что пугает нас больше всего? Вирус новый, соответственно, лекарств от него нет. Это раз. Он достаточно стремительно распространяется по миру. Это два. В новостях сводки по коронавирусу звучат каждый день. Это три. Конечно, это пугает. Чем больше мы в эту тему погружаемся, тем страшнее становится.

Посмотрим на эту историю с другой стороны.  Во-первых, если сравнить количество выздоровевших и количество умерших от коронавируса с другими болезнями (гриппом, например), то смертность не такая уж и высокая. Во-вторых, чтобы не заболеть, достаточно соблюдать обычные меры предосторожности, эффективные при профилактике гриппа, ОРВИ.

Про профилактику и ограничение новостей

Мойте руки. Ешьте свежие овощи и фрукты, чтобы поддерживать иммунитет. Спите не меньше 8 часов. Чем больше организм ослаблен, тем больше вирусов и инфекций он цепляет. Второе. Если вас так сильно волнуют эти новости, не смотрите их. Не стоит волноваться по поводу всех возможных несчастий, которые с нами могут случиться. Руководствуйтесь здравым смыслом.

Любой из нас может сделать необходимый минимум действий, который убережет не только от коронавируса, но и от сезонного гриппа. Это очень простые и понятные меры по гигиене и профилактике.

Меньше народа — больше кислорода

И, конечно, постарайтесь не бывать в местах большого скопления людей. Лучше пока никуда не летать. Аэропорт – это тоже место большого скопления людей. У меня двое знакомых попали на карантин, потому что съездили в страну, где большое количество заболевших. С ними все хорошо, но девушки сидят на двухнедельном карантине. В соцсетях делятся своими переживаниями.

Почему нас это пугает? Потому что мы понимаем, что в такой ситуации может оказаться каждый: мы сами, наши родные, близкие. Но при этом жизнь контролировать невозможно. Так, чтобы все и всегда было хорошо.

Подведем итоги: 

  • Коронавирус – это страшилка нашего времени.
  • Страшно потому, что вирус не изучен, нет лекарств.
  • Соблюдайте гигиену, укрепляйте иммунитет.
  • Избегайте мест скопления людей, ограничьте поездки.
  • Не смотрите пугающие новости.
  • Следуйте здравому смыслу.
  • Примите, что жизнь невозможно контролировать.

Ранее «Призыв» писал, что из-за коронавируса во Владимирской области на карантине находятся 69 человек. Все они вернулись из стран, где инфекция имеет обширное распространение.

Подготовили Наталия Фельдман и Дарья Ермолина

Заглавное фото: racurs.ua

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Обсуждение 2

  • Маргарита:
    13.03.2020 в 11:29

    Можно как то оставить эту тему в покое? По 5 новостей в день о короновирусе, неужели нет других проблем в нашем городе?
    Про дольщиков Загородного и Веризино напишите лучше, узнайте, что в итоге случилось с девочкой в Радужном, чтобы такого не повторялось, про дороги, когда их наконец-то сделают.
    Вы СМИ — связующее звено народа и власти, так помогайте людям!

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  • Фигляр:
    13.03.2020 в 11:47

    Ничего нового. Банально.

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