Стоянка Сунгирь — путешествие к заре человечества

Заброшенный пустырь на окраине Владимира, стая бездомных собак из расположенного неподалеку гаражного кооператива, какие-то самодельные деревянные постройки, очень похожие на места обитания асоциальных элементов, и запорошённые снегом развалины. Осматривая окрестности, понимаешь, что в темное время суток и просто в одиночестве здесь лучше не появляться: опасно для жизни. Вот так сегодня выглядит археологический памятник федерального значения Сунгирь, который входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. И от несовпадения этой информации с картинкой перед глазами возникает недоумение и множество вопросов.

Да, именно здесь в 1955 году в процессе постройки нового кирпичного завода ковшом экскаватора из залежей глины случайно были извлечены кости огромных животных. Эти останки, как позже установили, принадлежали мамонтам. Так был обнаружен один из самых ценных археологических объектов в России, самая северная стоянка первобытного человека (кроманьонца), потомками которого мы являемся.

Этой стоянке, по разным данным, от 25 до 34 тысяч лет. Она уникальна информативностью найденных здесь объектов. Раскопки велись более 30 лет. Благодаря проделанной археологами работе, сегодня мы можем представить внешний вид, образ жизни, особенности представлений о мире наших далеких предков. В какое-то время на этом месте даже хотели создать музей, но затею бросили, а от незавершенного строительства сегодня остались одни развалины…Увы.

Что же нашли на месте обитания древнего человека, почему (вопреки стереотипу) он не мог охотиться на мамонтов, были ли сунгирцы каннибалами и что означают точки на знаменитой сунгирской лошадке, на эти и другие вопросы ищем ответы вместе с народным гидом Валентиновичем в новом выпуске программы «Точка на карте». Итак, как же жилось нашим предкам на заре человечества? Смотрите видео:

Степь на вечной мерзлоте

Эпоха верхнего палеолита. Ледник отступает, оставляя за собой ровную местность, которую позже назовут Русской равниной. 34 тысячи лет назад на месте современного Сунгиря (стоянка названа по имени одноименного ручья) была тундростепь. На вечной мерзлоте росли в основном высокие травы и малочисленные небольшие деревья. Соответственно, дерева в распоряжении у первобытных людей было немного, отапливались они в основном чем-то типа кизяков из помета животных.

За короткое и сухое лето травы успевали вырасти до 2 метров. К зиме разнотравье превращалось в высокую сухую подстилку, которая становилось кормом для многочисленных животных, населявших эти места. Здесь паслись стада бизонов и туров, шестопалых лошадей и верблюдов, гигантских оленей и шерстистых носорогов. Из хищников водились пещерные львы и медведи, песцы и росомахи.

Охотники на лошадей

Древние кроманьонцы убивали преимущественно живность среднего размера: лошадей, носорогов, туров, оленей. Вопреки расхожему мнению, сунгирцы не могли охотиться на мамонтов по одной простой причине: примитивными костяными копьями пробить шкуру гигантского волосатого слона было просто невозможно. На равнине не было гор, провалов и других сложных рельефов местности, куда можно было загнать гигантское животное, чтобы потом убить. А в открытой схватке человек бы непременно проиграл.

Охотники могли добить умирающее или ослабленное животное, поймать мамонтенка, завладеть костями и шкурой мертвого животного. Это были особенно ценные находки: шкуры использовали для изготовления шалашевидных жилищ, а из костей делали оружие, орудия труда, украшения. Все это и было найдено археологами в процессе раскопок. Кстати, кость и камень были самыми ходовыми материалами.

Под руководством ученого с мировым именем, русского немца Отто Бадера было исследовано примерно 5 тысяч квадратных метров культурного слоя на глубине до 3 метров и найдено около 60 тысяч разнообразных предметов, сделанных руками древнего человека.

Мальчик или девочка?

Но самой знаменитой и информативной находкой на Сунгире является захоронение мужчины и двух детей. Подростки было плотно уложены в могилу головами друг к другу. Всего же были найдены останки шестерых (по другой версии — семерых) людей. Но только три скелета сохранились полностью, именно в том виде, в каком они были погребены на заре человечества.

По мнению ученых, это было именно ритуальное погребение. Об этом говорит сложность и богатство его обустройства. Могила была устроена в жилище или на месте жилища человека. Яму выкапывали постепенно, прогревая огнем вечную мерзлоту (следы кострища остались под телами). Занятие это было долгое и трудоемкое, что свидетельствовало об особенном статусе происходящего.

Погребенные были одеты в одежду из шкур животных, которая была богато украшена бусинами и булавками из бивня мамонта, нашли даже детский перстень. В целом, в детской могиле обнаружили множество вещей, в том числе оружие, которые в те времена было особой ценностью в силу трудоемкости его производства.

Все эти факты свидетельствуют от том, что перед нами — жертвы высшим силам, посланники на тот свет, которые, вероятно, по замыслу племени, должны были вымолить лучшие условия жизни для остальных обитателей стоянки. Например, призвать свежие стада кочующих животных для сытой и благополучной жизни.

Кроме того, на теле мужчины и одного ребенка обнаружены следы тяжелых ранений, которые предположительно и стали причиной смерти. Взрослый получил травму позвоночника, а ребенок — бедра. По материалам проведенных исследований, был сделан вывод о том, что эти люди не были близкими родственниками, однако признаки отдаленного родства обнаружены. Вероятно, это третье-четвертое колено.

Интересно, что долгое время считалось, что захороненные дети — это мальчик и девочка. Однако современные генетические исследования опровергают эту версию, утверждая, что оба подростка — это мальчики.

Кстати, благодаря реконструкции, проведенной известным археологом Михаилом Михайловичем Герасимовым, мы можем наглядно представить, как могли выглядеть люди эпохи позднего палеолита.

Возраст детей соотвествавал примерно 9 — 13 годам (один постарше, другой помладше). А вот мужчина был глубоким долгожителем по тем времена, учитывая среднюю продолжительность жизни в 25-30 лет. Ему было в районе 50, рост — 180 см, широкоплечий (примерно в 1,5 раза шире современного представителя сильного пола). Сунгирец имел хорошие зубы, крепкий скелет и приличную мышечную массу, обладал высокой выносливостью. Возможно, это был вождь или какой-то другой привилегированный человек.

Сунгириская лошадки — символ сытости?

Еще одна знаменитая находка — амулет, который получил название сунгирская лошадка. Его носили на груди в качестве оберега. Лошадь была первой в списке животных, на кого охотились сунгирцы. Есть мнение, что точки на изделии (их 25) свидетельствуют о том, что древние люди были знакомы с пятиричной системой счета. По другой версии, эти знаки символизируют раны на теле убитого животного, которые ассоциировались в жизнью, пищей, сытой жизнь. Еда (мясо животных) была особым культом для древнего человека, который часто испытывал голод.

Несмотря на то, что исследования на Сунгире продолжались более 30 лет, загадок осталось немало. Например, до сих пор непонятно, куда древние люди девали тела своих умерших сородичей, были ли они каннибалами, какова была судьба сунгирских женщин? Но, пожалуй, самые большие вопросы можно задать нам, потомкам сунгирцев. Почему уникальная археологическая стоянка, к которой до сих пор проявляют большой интерес ученые со всего мира, сегодня находится в таком запустении? Почему археологический музей так и не был достроен? Почему сегодня на этом месте находятся опасные развалины, которые по масштабу запустения и бесхозяйственности, безусловно, не сравнятся с эпохой верхнего палеолита, когда в этих местах обитал и выживал трудолюбивый хомо сапиенс.

Подготовила Дарья Ермолина

Съемки и монтаж Дмитрия Киреева

Фото и видео «Призыва»