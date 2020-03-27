Столовые, кафе и рестораны закроют во Владимирской области

Департамент развития предпринимательства Владимирской области порекомендовал владельцам кафе, ресторанов и других заведений общественного питания временно изменить формат работы. На период следующей нерабочей недели им предложено закрыться для посетителей и полностью перейти на службу доставки. В ведомстве уверены, что такая мера позволит сохранить рабочие места и заработную плату для сотрудников.

— Даже если у вас не было контактов службы доставки, вы можете использовать личные номера или городские телефоны. Данный формат работы приветствуется. В таком режиме работает большинство заведений общественного питания в Москве и других городах России, — говорится в сообщении департамента.

Ресторанам и кафе предложили перейти на доставку еды.

Такие рекомендации подкреплены решением правительства страны. Закрыть по всей России с 28 марта по 5 апреля рестораны, кафе и другие заведения общепита поручил премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом сообщается на сайте правительства.

Накануне главный санитарный врач Владимирской области выпустил постановление, ужесточающее ограничительные меры. Новый документ касается сферы развлечений и заведений общепита. Чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции нового типа, с 27 марта свои двери для посетителей закроют ночные клубы и дискотеки региона. Параллельно закрываются детские игровые комнаты в торговых центрах. Прекратят работать и фудкорты в торговых центрах.

Ранее «Призыв» сообщал, что с 27 марта все бассейны, фитнес-центры, кинотеатры и другие заведения досуга, в том числе и частные, должны закрыться для посетителей до особого распоряжения.

Ольга Ефремова

Фото: delo-kira.ru