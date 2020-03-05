Стоимость школьных завтраков повысят за счет бюджета

Почти 59 рублей будет стоить завтрак в начальном звене школ Владимирской области, за который с 1 сентября начнет платить бюджет. Для сравнения, во Владимире сейчас его цена — 40 рублей. А это значит, что родителям стоит рассчитывать на коррективы в меню школьных столовых. Увеличатся порции, появится больше мясных продуктов и фруктов. В областном центре, к примеру, после подорожания обедов и завтраков значительно изменился их состав.

Родители учеников младших классов перестанут вносить средства за горячее питание в школах благодаря субсидии из федерального бюджета. Центр предоставил 74%, 26% доплатит область. В общей сложности на бесплатный завтрак или обед (в зависимости от смены, но чаще завтрак) на 4 месяца из бюджетов потратят свыше 300 миллионов рублей.

В 2021 году на горячее питание начального звена школ направят около 600 миллионов рублей.

При этом стоимость бесплатного завтрака в следующем году уже составит 62 рубля. Любопытно, как при этом изменится стоимость обедов и завтраков для среднего и старшего звена? Поднимут ли ее до того же уровня и как на это отреагируют родители питающихся учеников? Или комбинатам питания придется готовить для «бесплатников» одно, а для остальных — другое? На эти вопросы пока нет ответов, так как власти пока подсчитывают средства и готовят документацию под запуск президентских указов о горячем питании.

Как «Призыв» сообщал ранее, родители отказываются платить за охрану в школах Владимира. Они считают, что установленных на входе турникетов с именными карточками для учеников достаточно.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»