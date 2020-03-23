Стилист Александр Рогов преобразит жительницу Суздаля

Суздаль на два дня станет площадкой для съемок популярной программы телеканала СТС «Рогов в городе». Сегодня и завтра звездный стилист Александр Рогов будет преображать жительницу города-музея. С помощью местных специалистов Александр подберёт девушке яркие образы и покажет, что и за границами Москвы можно найти стильные вещи и выглядеть не хуже столичных барышень.

В Суздале снимают модное шоу.

— Новое шоу — для тех и про тех, кто думает, что за МКАДом кончается стиль. Быть классной и модной можно, независимо от места, где вы живёте. Для этого есть все средства в родном городе, что я и докажу. И мне хочется не просто сделать эффектные преображения, но и открыть зрителям нашу страну с неожиданной стороны, — уточнят ведущий и креативный продюсер шоу.

Информация о героине из Суздаля, которая принимает участие в съемках, появится в ближайшее время, сообщает пресс-служба телеканала СТС. Ранее «Призыв» сообщал, что создатели сериалов «Ольга» и «Физрук» сняли комедию в Суздале.

Ольга Ефремова

Фото предоставлено пресс-службой телеканала