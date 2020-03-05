Старшеклассницы поборются за титул самой красивой

Владимирские школьницы, а также учащиеся колледжей или лицеев, могут заявить о себе на ежегодном федеральном конкурсе красоты и таланта «Старшеклассница года». Принять участие в нем может любая девочка в возрасте от 14-18 лет. Организаторы заверяют, что конкурсанток ждет много интересного: участие в фотосъемках, постановка танца в профессиональной студии, выступление на большой сцене, мастер-классы. Благодаря участию в конкурсе девочки смогут проявить свои таланты и найти новых друзей. Конкурс состоит из двух этапов: подготовительный этап, который продлится в течение двух месяцев, и непосредственно день шоу.

— Наблюдая за современными детьми, все чаще можно увидеть, как их сознание заполонили социальные сети, блогеры, интернет. Мы хотим донести до наших участниц, что современная девушка должна быть естественной, ей не нужно создавать для себя какой-то образ, для начала достаточно быть грамотной и увлеченной, — уточняют организаторы конкурса.

Участие в конкурсе абсолютно бесплатное.

Чтобы заявить о своем участии, нужно заполнить анкету на официальном сайте конкурса. Победительница регионального финала получит шанс раскрыть свой творческий потенциал во всероссийском финале.

Ранее «Призыв» сообщал, что владимирская группа «Alien Garden» выиграла Гран-при XIII всероссийского фестиваля «Рок-февраль – 2020». Конкурс проходил в Иваново в течение трех дней.

Ольга Ефремова

Фото: ivedinoros.ru