Стало известно, кто будет работать в условиях карантина

В условиях пандемии коронавируса следующая неделя в стране официально объявлена нерабочей. Дома останутся миллионы людей. Однако длинные выходные не коснутся представителей власти, структур жизнеобеспечения, а так организаций, которые обеспечивают людей продуктами и товарами первой необходимости. Полный перечень утвердило Правительство РФ. Список опубликован на сайте кабинета министров.

В документе отдельно отмечено, что в зависимости от санитарно- эпидемиологической обстановки органы власти на местах могут расширить перечень. Сейчас кроме продовольственных товаров в нём фигурируют 23 пункта: детские товары; мыло и средства моющие, средства чистящие и полирующие; средства индивидуальной защиты; медицинские изделия и дезинфицирующие средства; зоотовары; бензин, дизельное топливо, газ; автозапчасти; электрическое оборудование; кабельная продукция; бытовые приборы; электронное, оптическое и компьютерное оборудование; предметы садово-огородные и инвентарь; строительные и отделочные материалы и инструменты; санитарно-технические изделия; товары для предупреждения пожаров и пожаротушения; печатные СМИ; спички и свечи; похоронные принадлежности; очки, линзы и их части; табачная продукция; товары, сопутствующие товародвижению (в том числе упаковка, этикетки, ценники, кассовая лента).