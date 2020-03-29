Стало известно, кто будет работать в условиях карантина

В условиях пандемии коронавируса следующая неделя в стране официально объявлена нерабочей. Дома останутся миллионы людей. Однако длинные выходные не коснутся представителей власти, структур жизнеобеспечения, а так организаций, которые обеспечивают людей продуктами и товарами первой необходимости. Полный перечень утвердило Правительство РФ. Список опубликован на сайте кабинета министров.
В документе отдельно отмечено, что в зависимости от санитарно- эпидемиологической обстановки органы власти на местах могут расширить перечень. Сейчас кроме продовольственных товаров в нём фигурируют 23 пункта: детские товары; мыло и средства моющие, средства чистящие и полирующие; средства индивидуальной защиты; медицинские изделия и дезинфицирующие средства; зоотовары; бензин, дизельное топливо, газ; автозапчасти; электрическое оборудование; кабельная продукция; бытовые приборы; электронное, оптическое и компьютерное оборудование; предметы садово-огородные и инвентарь; строительные и отделочные материалы и инструменты; санитарно-технические изделия; товары для предупреждения пожаров и пожаротушения; печатные СМИ; спички и свечи; похоронные принадлежности; очки, линзы и их части; табачная продукция; товары, сопутствующие товародвижению (в том числе упаковка, этикетки, ценники, кассовая лента).
Организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости, будут работать.
«Рабочей» остаётся вся цепочка — от производителя до конечного потребителя, включая поставщиков, дистрибьюторов, транспортно-логистические организации и так далее. Сюда же входят распределительные центры, оптовые рынки, склады, службы доставки, курьерские службы, пункты выдачи заказов, объекты торговли всех форматов (в том числе рынки, ярмарки, нестационарные и мобильные объекты), а также управляющие компании.
Таким образом, несмотря на объявленный карантин, завтра, в понедельник, на работы выйдет много людей. Некоторые сотрудники перечисленных организаций будут трудиться дистанционно. Уже третью неделю на удалёнке функционирует большинство сотрудников нашей редакции. Каждый день — кто торопясь на редакционной машине по заданию, кто дома в халате и тапочках — мы рассказаем вам самые последние новости. Если у вас тоже есть возможность, оставайтесь дома.
Полина Тарбеева
Фото: donvesti.ru
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