Стали известны предварительные результаты анализов на коронавирус владимирских туристок

Стали известны предварительные результаты анализов на коронавирус у госпитализированных жительниц Владимира, вернувшихся из Испании. По нашей информации, COVID-19 у них не диагностирован. Однако это не означает, что пациенток отправят домой. За ними продолжится медицинское наблюдение. Кроме того, анализ девушки, которая заявила, что общалась за рубежом с инфицированным мужчиной, еще будет уточняться.

— Идет дополнительное обследование. Надо пройти несколько уровней проверки, — пояснили «Призыву» в областном департаменте здравоохранения.

Жительницы Владимира вернулись из Испании несколько дней назад. 18 марта женщин госпитализировали в инфекционное отделение городской больницы № 6. Две пациентки почувствовали себя плохо, у них поднялась температура. Под наблюдением оказалась и мама одной из них. По нашим данным, у нее симптомов болезни нет.

Еще одного жителя региона проверяют на коронавирус.

По информации группы «Юрьев-Польские известия. Честные новости», 30-летний мужчина вернулся из Бельгии. А дома почувствовал себя плохо, у мужчины поднялась температура. Сейчас его госпитализировали в отдельный бокс местной ЦРБ.

На данный момент во Владимирской области на самоизоляции находятся 6 800 человек, сообщает облздрав. Все эти люди вернулись в Россию из-за рубежа или имели контакты с гражданами, прибывшими из эндемичных по коронавирусу стран. Эта информация доведена до медицинских организаций по месту жительства перечисленных в документе людей. Они обязаны пройти карантин на дому в течение 14 дней.

Ранее «Призыв» сообщал, что для пожилых людей запустили «горячую линию» по COVID-19.

Полина Тарбеева

Фото: naviny.by