SSD-память, дискретная графика: обзор свежих трендов на рынке ноутбуков

Какие производители ноутбуков пользуются наибольшей любовью аудитории? Какие характеристики важны для потенциальных покупателей? Пожалуй, лучше всего на этот вопрос могут ответить эксперты прайс-агрегатора E-Katalog — портала, собирающего и обрабатывающего информацию об ассортименте и расценках сотен российских интернет-магазинов.

Бренды

Анализ предпочтений аудитории E-Katalog показал: Asus — несомненный лидер в рейтинге производителей ноутбуков. По состоянию на март 2020 года, 25% пользователей, то есть каждый четвертый потенциальный покупатель, интересуются моделями тайваньского бренда. Показатели его ближайшего преследователя, компании Lenovo, куда более скромные (15%). Также в топ-5 производителей входят Acer (12%), HP (12%) и Dell (10%). Снизу подпирает китайский Xiaomi (9%), благодаря успеху своего ноутбука Mi Notebook Pro обошедший даже великий и ужасный «яблочный» бренд (7%).

Дисплей

Full HD дисплеи практически вытеснили с полок магазинов экраны более низкого разрешения: первыми интересуются 86% пользователей E-Katalog, в то время как формат HD привлекает лишь 6%. Переплачивать за QuadHD разрешение считают целесообразным 8% аудитории.

Спрос на устройства с большим экраном (более 16 дюймов) примерно такой же, как и на компактные лэптопы (14 дюймов и ниже). Но ни одни, ни вторые – не конкуренты классическим моделям с 15,6-дюймовой диагональю, интересующим более 60% пользователей. Также отметим, что матовое и глянцевое покрытия значительно уступают в популярности антибликовому.

Оперативная память

Лишь каждого шестого посетителя E-Katalog интересуют бюджетные ноутбуки с 4 ГБ оперативной памяти. 55% справедливо считают, что в наше время для комфортной работы с программами нужно иметь хотя бы 8 ГБ ОЗУ. По сравнению с началом зимы заметно вырос спрос на производительные устройства с объемом оперативки 16 ГБ, на данный момент им отдают предпочтение 24% аудитории.

Процессор

Процессоры серий Intel Core i5 (37%), Core i7 (25%) и Core i3 (9%) куда более востребованы, чем модели от AMD — Ryzen 5 (11%), Ryzen 7 (5%) и Ryzen 3 (4%). На долю всех остальных чипов суммарно приходится лишь 9% предпочтений.

Хранение данных

Ноутбуки, оборудованные только HDD-диском, постепенно отходят в историю — на данный момент они набирают лишь 13% предпочтений. В то же время 67% аудитории осознает очевидные преимущества твердотельных накопителей (намного более высокая скорость считывания/записи данных, устойчивость к ударам и сотрясениям), а оставшиеся 20% выбирают связку HDD+SSD, где жесткий диск используется для хранения данных, а SSD — как системный. В частности, такое распределение применено в популярном бизнес-ноутбуке Asus X509FL EJ235.

Функционал

Анализ предпочтений помог также выявить самые востребованные опции ноутбуков. К ним относятся:

подсвечиваемая клавиатура (70%);

цифровой блок (67%);

поддержка быстрой зарядки (40%);

модуль безопасности TPM (31%);

сканер отпечатка (22%);

поддержка VR-технологий (21%);

зарядный порт формата USB Type-C (19%).

Графика

Еще два года назад большинство пользователей ноутбуков спокойно обходились интегрированной графикой. Сегодня же дискретные (внешние) видеокарты перестали считаться привилегией и стали, скорее, необходимостью. Переплатить за них, получив взамен высокую игровую производительность и массу мультимедийных возможностей, готовы 65% посетителей E-Katalog.