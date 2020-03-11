«Среда пациента» — бесплатный проект, который спасает жизни

Если вам или вашему родному человеку диагностировали опасное заболевание и вы не знаете, что делать, куда бежать, к кому обращаться, информационно-образовательный проект «Среда пациента» поможет справиться с паникой. Проект бесплатный, работает для жителей Владимирской области, его делают три женщины-медика на принципах волонтерства. Цель – помочь пациентам быстро сориентироваться в сложной для здоровья ситуации, найти информацию о вариантах бесплатного лечения по полису ОМС, о том, как получить квоты, в том числе и в других регионах. Куратор проекта, директор Областного диагностического центра Алла Силкина рассказала «Призыву», как родился проект, кому он уже помог и что в планах.

Задача – помочь

«Среда пациента» — информационно-образовательный проект, созданный при поддержке врачей прежде всего для жителей Владимирской области. В проекте не ставят диагнозов, не оспаривают назначенное лечение, не лечат заочно. Главная задача – помочь пациенту узнать информацию о вариантах лечения, о клиниках, в которые можно попасть по полису ОМС, квотах, получении высокотехнологичной помощи.

«Среда пациента» — это медицинский компас, который помогает сориентироваться. Иногда скорость принятия решения пациентом и сроки начала лечения очень важны. Это касается онкологии, сердечно-сосудистых заболеваний. Здесь счет может идти на дни.

Куратор проекта Алла Силкина с сожалением констатирует, что человек, у которого нашли опасную для жизни болезнь, часто остается один на один со своей проблемой:

— Работая в региональной медицине, команда нашего проекта практически каждую неделю получала вопросы от друзей и малознакомых людей, которые узнавали о нас через «сарафанное радио» (когда-то и кому-то мы уже помогали советом).

Узнав о своей болезни, человек испытывает шок, ужас, панику, страх. Честно скажу, даже имея медицинское образование, мы сами терялись, когда впервые сталкивались с опасными для жизни диагнозами у родственников. Да, мы сами на личном опыте испытали все сложности, когда искали варианты лечения, клиники, боролись за жизнь родных.

Мы столкнулись с тем, что нет единой информации, нет маршрутизации для больного, врачи на местах редко предлагают варианты лечения, порой они разговаривать и обсуждать с пациентом ничего не хотят. Суровая реальность отличается от того, что обычно рапортуют нам чиновники по телевизору.

И из всего этого на чистом энтузиазме и родился наш проект. Он делается силами трех женщин: я работаю в связке с программистом с медицинским образованием Ульяной Николаевой и ивановским хирургом, врачом паллиативной помощи Анной Григорук. Мы стартовали в Инстаграме (@sreda_pacienta), еще сомневаясь, а нужно ли это людям. Первый пост вышел 9 октября прошлого года. На днях будет 5 месяцев, как проект существует. За это время нам поступило более 300 обращений с просьбой о помощи.

Какие вопросы самые популярные

Люди ищут врачей, спрашивают про прививки, подготовку к исследованиям, просят посоветовать клинику, центр. Кому-то местные врачи отказали в лечении онкологии и отправили умирать домой. Кому-то грозила ампутация ноги, кто-то никак не мог попасть на лучевую терапию или химиотерапию по месту жительства и не знал о других вариантах бесплатного лечения в соседних областях, либо не предполагал, что можно сделать органосохраняющую операцию. Кто-то искал, где можно восстановить родственника после инсульта. За каждым обращением целая история, наполненная страхами, сомнениями и верой в чудо. И сейчас обратившиеся лечатся, улучшают качество жизни, проходят реабилитацию, получают высокотехнологичную помощь. И все это бесплатно: по квотам или по полису ОМС.

Три мнения лучше одного

Вопросы стали задавать не только жители Владимирской области, но и из Иваново, Москвы, Подмосковья, Нижнего Новгорода, Рязани. Люди стали писать, что Инстаграм – это слишком узкая аудитория, что хотелось бы большего присутствия в Интернете.

«Среда пациента», объединив неравнодушных врачей, теперь уже работает над сайтом средапациента.рф (сайт находится в процессе наполнения, и скоро там будет много полезного), чтобы помочь большему количеству людей и не ограничиваться только Владимирской областью. Зайдя на сайт, по поиску и навигации по разделам человек сможет получить информацию, в какие клиники можно обратиться, чтобы получить лечение, какие варианты доступны, где можно лечиться по квотам. Информация будет постоянно обновляться. Не найдя информации по своей проблеме, задайте адресный вопрос, и вы получите на него своевременный ответ.

Этот сайт станет своеобразным справочником, создав пул врачей и клиник Центрального федерального округа и не только. Врачи будут рассказывать о возможностях лечения, о себе, о клиниках, консультировать и отвечать на вопросы. Уже на постоянной основе и бесплатно в проекте консультируют врачи из Иваново, Владимира, Нижнего Новгорода: рентгенологи, детский травматолог-ортопед, акушер-гинеколог, нейрохирург, пластический хирург. И «Среда пациента» открыта для сотрудничества любым врачам.

«Среда пациента» не претендуют на уникальность. В Интернете уже работают подобные группы в социальных сетях. Но, к сожалению, большинство из них «местечковые», они лоббируют интересы определенных врачей, клиник. Некоторые врачи «разводят» на платные консультации, лечение в центрах, где они работают. Все это не про «Среду пациента».

Еще один важный момент – обычно врачи стараются оставить пациента лечиться в местных больницах. Экономически это выгодно, высокотехнологичная помощь стоит больших денег, которые хотят оставить в регионе. И врачи ставят в очередь на лечение на местах, не рассказывают о вариантах. Но пациент должен выйти с минимальными потерями (нервы, силы, деньги) из своей болезни, поэтому своевременно полученная информация в этом вопросе значит очень много! На кону жизнь и здоровье.

Алла Силкина убеждена, прежде чем соглашаться на операцию, сложное лечение, на этапе принятия решения пациенту нужно знать варианты:

— Уже не раз на практике сталкивались с тем, что необходимо иметь три мнения разных врачей по поводу дальнейшего лечения. И два из них должны совпасть! А лечение не должно ограничиваться одним регионом, пациент должен получить помощь быстро и качественно.

Что делать в экстренных случаях

У пациентов есть не только обязанности, но и права. Проект также информирует, как быстро должна быть оказана медицинская помощь (например, исследования ПЭТ, МРТ, КТ), как действовать, если не получается получить ее вовремя, куда звонить, к кому обращаться.

Проект «Среда пациента» рассказывает и о лекарствах-«фуфлумицинах», польза которых раздута рекламой, разбирает аптечку, когда и какие лекарства эффективны, кому можно получать лекарства бесплатно.

В планах образовательная деятельность — консультации врачей, что делать в экстренных ситуациях. Алла Силкина рассказывает:

— К сожалению, большинство даже не знает, как оказать элементарную первую помощь! Совсем недавно, 15 февраля, в московском баре на конкурсе по поеданию пирожных умерла девушка: она подавилась, стала задыхаться, но никто не смог помочь, хотя бар был полон народа.

Недавно мы публиковали пост (и получили на него большой отклик) – что делать, если у вас ушиб или растяжение. Придумали слово-якорь для запоминания: «волк» — В — возвышенное положение, О — отдых, Л — лед, К — компрессия (эластичное бинтование). Как оказалось, многие делают все наоборот: двигаются, греют ушиб, растяжение.

«Призыв» и создатели «Среды пациента» желают вам и вашим близким здоровья. Но если опасная болезнь постучалась в двери вашего дома, надеемся, что этот проект поможет победить все напасти.

Ранее «Призыв» писал, как лечиться от онкологии бесплатно в других регионах России.

Елена Середина

Фото проекта «Среда пациента»